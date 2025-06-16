Израиль обострил дефицит украинской ПВО

Разгоревшийся на Ближнем Востоке конфликт между Израилем и Ираном отвлекает мировое внимание от Украины и лишает ее части ресурсов. Речь идет как минимум об американских противоракетах для комплексов «Патриот», которые вместо Украины будут перенаправлены Израилю.

Об этом в эфире видеоблога эстонского журналиста Олега Беседина заявил бывший депутат Верховной рады, политик Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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