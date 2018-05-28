28.05.2018, Киев, Ольга Козаченко

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Израиль обрубил возможности для украинских заробитчан

В Израиле законодательно перевели Украину в категорию стран, гражданам которых нет причин давать политическое убежище.

Об этом в интервью киевскому интернет-изданию “Апостроф” заявил посол Израиля на Украине Элиав Белоцерковский, отвечая на вопрос, насколько ощутима для Израиля проблема украинских граждан, которые под видом туристов отправляются туда на заработки.

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Дипломат признал, что это “непростая проблема”, поскольку многие украинцы злоупотребляют безвизовым режимом между Израилем и Украиной, используя его не для туризма.

“У нас есть рабочая группа вместе с правительством Украины, которая пытается найти различные выходы из этого положения. Один сдвиг, который произошел в этом направлении – это то, что примерно половина тех людей, которые злоупотребляли визами в прошлом, как только проходили в аэропорту контроль, ехали сразу в наше Министерство внутренних дел и подавали просьбу о политическом убежище. В Израиле такие просьбы рассматривались на протяжении двух лет, поэтому два года можно было жить в Израиле и работать легально”, – рассказал посол Израиля.

Он сообщил, что теперь в Израиле изменили законодательство и перевели Украину в категорию стран Западной Европы и Северной Америки, жителям которых нет причин давать политическое убежище.

“То есть если, скажем, в Израиль приедет гражданин Германии искать политического убежища, то нет никакой причины предоставлять его ему. И поэтому, когда мы перевели Украину в эту категорию, то эта просьба должна быть рассмотрена по закону на протяжении нескольких дней. Тогда человек сразу получает ответ. Но в целом не имеет смысла вообще подавать прошение гражданам Украины, поскольку мы не видим причины давать политическое убежище гражданам Украины”, – рассказал Белоцерковский.