Израиль перехватывает и «поедает» деньги США, предназначенные для Украины – Бортник

Анатолий Лапин .  
11.10.2023 20:31
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Израиль, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина


Война в Израиле заставила США перераспределить расходы на помощь Украине и выделить ей всего 200 миллионов, а не обещанные 5 миллиардов из резервов Пентагона.

Об этом в эфире видеоблога «Да это так» заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Война в Израиле заставила США перераспределить расходы на помощь Украине и выделить ей всего...

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По мнению Бортника, война в Израиле играет против Украины, заставляя США поддерживать своего стратегического союзника.

«Мы заинтересованы в прекращении войны потому, что эта война пожирает ресурсы, которые потенциально могли бы быть направлены нам. Два миллиарда долларов, которые США выделяют Израилю, – это деньги из тех запасов, заначек Пентагона и Белого дома, которые могли бы пойти Украине. Мы вместо этого получаем 200 миллионов, хотя нам сказали, что якобы отложено для нас пять миллиардов.

Но сегодняшнее решение – 200 миллионов, даже не миллиард… Пока не заработает Конгресс, Белый дом будет переигрывать своими ресурсами, которые у них есть. Соответственно, то, что было отложено для Украины – эти 5-6 миллиардов, потенциально, они сейчас будут разделены между Украиной и Израилем в пользу Израиля», – заявил Бортник.

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