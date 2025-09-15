Израиль полезен для Трампа, а Украина чрезвычайно токсична – международник

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Дональд Трамп будет отказываться от вовлечения в конфликт на Украине, чтобы сосредоточиться на Израиле и ослабить ЕС.

Об этом в эфире признанного РФ иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил международник Алексей Наумов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Конфликт на Востоке и конфликт в Восточной Европе имеют одно коренное отличие для Дональда Трампа. Конфликт в Европе – это опасно для США. Он может повлечь вовлечение в войну с Россией, которая смертельно опасна. А страны вокруг Израиля не являются теми странами, которые несут опасность или угрозу США. В этом плане вовлечение в войну на Ближнем Востоке для США во многом безболезненно», – сказал Наумов.

Он подчеркнул, что в США большинство избирателей Трампа выступают за поддержку Израиля в любой ситуации, но скептически относятся к вооружению Украины.

«Трамп воспринимает внешнюю политику как инструмент для продвижения политики внутренней. 65% демократов считают происходящее в Газе геноцидом или массовым убийством. 67% республиканцев не считают это геноцидом или массовым убийством. Поэтому поддержка Израиля полезна для рейтинга Трампа. А поддержка Украины среди его сторонников мала. Во-вторых, она несёт угрозу Соединённым Штатам. Если мы эти два фактора рассмотрим, то мы видим, что для него Украина – совсем не тот приоритет», – отметил он.