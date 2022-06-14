Израиль попадает в перечень «недругов Украины»

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Новости Украины

Израиль отказывается не только поставлять Украине свое вооружения, запрещая делать это и третьим странам, но и не хочет принимать на лечение раненых украинских военных.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом по отношению к России, по мнению Романенко, власть Израиля настроена более лояльно.

«Израиль, к сожалению, проводит мягко говоря, не проукраинский подход и очень [хорошо] относится к стране-агрессору. Понятно, что есть свои интересы по Сирии и по другим, но имеем то, что имеем. Сейчас, например, мы хотели закупить производство для себя беспилотных летательных аппаратов, этого же хотели и россияне. Но россияне предложили, что «продайте нам, плюс мы заплатим средства, сколько нужно за Украину, только не продавайте украинцам. И израильтяне на это пошли. Сейчас они не позволяют продавать кому угодно, даже не сами, а другим странам, например, ракеты, дроны-камикадзе. И вообще, о чем разговор, если правительство Израиля даже, не говоря про системы, не позволяет лечить наших раненых военных. Потому вопрос тут не только и не столько военно-технический или финансовый, а вопрос военно-политический и того, каким образом кто, к кому и как относится», – заявил Романенко.