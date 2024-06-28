Израиль поставит Украине через американцев ПВО Patriot 30-летней выдержки

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Британская The Financial Times сообщает, что США, Израиль и Украина в настоящий момент обсуждают поставку Киеву до 8 комплексов ПВО Patriot. Сейчас у Украины есть минимум четыре таких системы, отметила газета.

«Хотя соглашение еще не окончательно оформлено, оно, скорее всего, будет включать в себя отправку систем Patriot сначала из Израиля в США, а затем на Украину», – говорится в публикации.

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По словам пяти источников газеты, проинформированных о переговорах, контуры соглашения, «которое ознаменует сдвиг в отношениях Израиля с Москвой», обсуждались между министрами и высокопоставленными чиновниками трех стран.

По информации FT, соглашение еще не оформлено окончательно, его контуры обсуждались между министрами и высокопоставленными чиновниками трех стран. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не подтвердил FT факт переговоров, но отметил, что «Украина продолжает работать с различными странами мира над получением дополнительных систем Patriot».

В последние недели Кулеба обсуждал этот вопрос с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Другой источник сообщил газете, что между Израилем и Украиной также велись прямые переговоры о передаче систем Patriot.

В апреле Израиль заявил, что начнет вывод из эксплуатации своих восьми батарей «Патриот», срок использования которых превышает 30 лет, и замену их более совершенными системами.

Но батареи, которые использовались в нынешней войне Израиля с ХАМАС, еще не сняты с дежурство эа из-за опасений войны с ливанской «Хезболлой».

В настоящее время Украина имеет по крайней мере четыре системы Patriot, поставленные как США, так и Германией, отмечает издание.

Израиль пока проявляет осторожность, не занимая чью-либо сторону в вопросе войны России и Украины, учитывая влияние Москвы в Сирии, где израильские ВВС часто действуют против иранских прокси.

Но официальные лица США попытались убедить правительство Биньямина Нетаньяху в том, что все более тесные связи России с Ираном, особенно в области военного сотрудничества, вызывают все большую обеспокоенность.

Утверждается, что советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан как минимум дважды говорил по этому вопросу с главой Офиса украинского президента Андреем Ермаком.

Издание отмечает, что у Израиля также есть достаточные запасы зенитных ракет Patriot серии РАС-2, которые также нужны Украине, в дополнение к самим батареям ЗРС, по словам источника, знакомого с размером израильского арсенала.

«PAC-2 на самом деле более полезен, чем PAC-3, для перехвата самолетов на большой дальности, поэтому они, безусловно, были бы желательны [для Украины]», — сказал Джастин Бронк, старший научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) в Лондоне.

Помимо надежд на «бэушное» израильское ПВО, в Киеве рассчитывают на заход в страну австралийской компании EOS Defence Systems. Последняя специализируется на технологиях, позволяющих интегрировать системы вооружений в широкий перечень платформ сухопутного и морского использования.

В частности, среди продуктов фирмы – решения для борьбы с беспилотными летательными аппаратами и наземными целями.

По итогам состоявшейся на днях встречи замглавы ведомства Дмитрия Клименкова с представителями австралийской компании Electro Optic Systems (EOS), было заявлено, что Украина стремится перейти на прямые контракты с производителями вооружения.

«Украина продолжает активно работать над модернизацией своих оборонных возможностей и расширением международного сотрудничества. Переход на прямые контракты с производителями вооружения позволит снизить зависимость от посредников и повысить нашу обороноспособность», – сообщает пресс-служба министерства обороны Украины

Сообщается, что во время встречи Клименкова с вице-президентом по продажам и развитию бизнеса EOS Defence Systems Скоттом Хиксом и вице-президентом по глобальным продажам и маркетингу EOS Defence Systems Марком Эссигом австралийцы выразили желание локализовать производство на Украине.