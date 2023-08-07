«Израиль превращается в ближневосточную Венгрию» – экс-советник Маккейна

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«Я не признаю нетерпимую, нелиберальную страну, в которую превращается Израиль».

Колонку под таким названием опубликовал в газете The Washington Post американский военный историк, уроженец Москвы Макс Бут, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Среди его претензий к премьер-министру Нетаньяху – недостаточная поддержка Украины.

По словам автора (на фото), он, испытывавший романтическую привязанность к Израилю в годы своей молодости, не может принять то, “во что Израиль превратился”.

«И Израиль, и США были обезображены ростом популистов и подстрекателей, движимых уродливыми предрассудками», – пишет Бут.

При этом, к его сожалению, если «ультраправый президент США» Дональд Трамп «был с трудом смещён в 2020 году и сейчас находится на пути к возвращению», ультраправое правительство Израиля по-прежнему твёрдо контролирует ситуацию в стране.

Макс Бут испытывает недовольство увеличением влияния израильских поселенцев на Западном берегу Иордана, которые «осуществляют деятельность, осуждённую правозащитными группами как израильская версия апартеида», так и иудейских ультраортодоксов, которые «не скрывают своего желания подавить права женщин, LGBTQ+ и навязать светским израильтянам теократию».

Автор негодует, что США и Израиль всё больше расходятся во взглядах на внешнюю политику, когда Израиль отказывается предоставить Украине «нечто большее, чем символическую поддержку» во время её войны против российской агрессии, и когда Нетаньяху мешает Байдену возобновить ядерную сделку с Ираном (имеющую конечной целью оторвать Тегеран от Москвы и переманить его на сторону Запада).

«Невероятно, но во время своего нынешнего премьерского срока Нетаньяху может встретиться с лидером Китая раньше, чем с президентом США», – возмущается Макс Бут.

«Израиль в настоящее время становится все более нелиберальным и трудным союзником: Венгрией на Ближнем Востоке. Вот почему имеет смысл обсудить поэтапное прекращение военной помощи США Израилю, как предложили обозревателю New York Times Николасу Кристофу два бывших посла США в Израиле Дэниел Куртцер и Мартин Индик. Израиль достаточно силен, чтобы выстоять самостоятельно, и Соединенные Штаты не должны субсидировать политику, которая является анафемой для стольких американцев — и израильтян», – пишет Макс Бут.

Родившийся в 1969 году в семье российских евреев, Макс Бут вместе с семьёй в 70-е годы эмигрировал в США. Он автор ряда книг по истории американских войн. В 2008 году Бут был советником сенатора-русофоба Джона Маккейна в ходе его президентской кампании. В 2019 году он подписал «Открытое письмо против политических репрессий в России».