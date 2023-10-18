Израиль превратил Газу в гигантскую тюрьму – дипломат

Международные правозащитные организации игнорируют массовые нарушения прав человека в Газе.

Об этом, передает корреспондент ПолитНавигатора», заявил посол Ирана в РФ Казем Джалали, давая оценку палестино-израильскому конфликту.

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«Несомненно, сионистский режим — оккупационный, убивающий детей, и за последние 70 лет он совершил бесчисленное количество преступлений на оккупированных территориях. Сионистский режим практически создал большую тюрьму без крыши под названием «Газа», которая в течение многих лет находится в осаде и под эмбарго. Международное сообщество еще не выразило свою реакцию на это», – сказал Джалали в интервью «Известиям».

Он считает, что широкомасштабное притеснение жителей Газы вынудило их защищать свои права.

«Право на жизнь, на землю, образование, дыхание — всё это естественные желания каждого человека. Израильский режим даже не соблюдает свои международные соглашения. Завершены ли соглашения «Осло I» и «Осло II»? Было ли реализовано право на формирование палестинского правительства в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН? Как вы знаете, ни одно из этих обязательств не было выполнено.

Сегодняшний вопрос Палестины — это не арабский и исламский вопрос, это боль, причиняемая человеческому телу. А сегодня самым важным вопросом являются права человека», – говорит посол.