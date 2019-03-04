Израиль припомнил Украине глорификацию Бандеры

04.03.2019, Киев, Игорь Петров

Задержание 140 граждан Украины в израильском аэропорту имени Бен-Гуриона может быть связано с отношением израильских политиков к государственной политике Украины в отношении ОУН-УПА.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Алексей Якубин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас уже не раз с Израилем возникали сложности, когда у граждан Украины были сложности со съездом туда и наоборот, эти вещи возникали в связи с разными причинами. Не исключаю, что тут есть влияние и идеологических факторов. Не секрет, что в Израиле многие критиковали глорификацию УПА и Бандеры у нас. В Израиле это критиковалось. Учитывая, что в Израиле сейчас неспокойная политическая ситуация, вполне может быть, что попытка мобилизации правого фланга сыграет против Украины.

В случае с Польшей Израиль смог добиться того, что «антибанедровский закон» был отменен в израильской части. Польша пыталась сказать, что ее граждане к Холокосту никак не причастны, в итоге они отменили этот закон под влиянием США.

Я не исключаю, что нынешний скандал может иметь и составляющую, связанную, одной стороны, с внутренней ситуацией в Израиле, с другой – с желанием некоторых израильских политиков получить возможность влиять на ситуацию в Украине сейчас. Возможно, это попытка повлиять на позицию в Киеве по поводу ряда вот этих сложных политик по вопросам истории, с которыми в Израиле не согласны», – сказал Якубин.