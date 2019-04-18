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18.04.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Криминал, Спецслужбы, Украина
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Израиль просить Украину выдать главу международного наркокартеля

Правоохранители Израиля прислали запрос в прокуратуру Киева с просьбой выдать злоумышленника, которого разыскивают за организацию мощного международного наркокартеля, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

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“Отделом международного сотрудничества прокуратуры города Киева обработан запрос от компетентных органов Государства Израиль о выдаче гражданина США и Государства Израиль, который находился в международном розыске и был задержан в Киеве в марте текущего года”, – говорится в сообщении.

Как отмечается, гражданин, имеющий двойное гражданство, разыскивается компетентными органами Государства Израиль по обвинению в управлении мощной преступной организацией, которая наладила массовый сбыт наркотических веществ с использованием популярных мессенджеров и социальных сетей, вовлечении несовершеннолетних к использованию опасных наркотиков и участию в других преступлениях, совершенных преступной организацией.

Преступления являются экстрадиционными и срок давности привлечения к уголовной ответственности за их совершение не истек.

“Поскольку указанное лицо находится в международном розыске и может в дальнейшем скрываться от правосудия, прокуратурой установлено достаточно оснований для обращения в суд с ходатайством о применении к задержанному экстрадиционного ареста сроком на 60 суток до решения вопроса о его экстрадиции по запросу компетентных органов государства Израиль”, – добавили в прокуратуре.

Сейчас указанное ходатайство в полном объеме поддержано Шевченковским районным судом города Киева.

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