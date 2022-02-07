Израиль протестует против реабилитации в Косово албанского пособника Гитлера

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Директор израильского центра «Симона Визенталя» Эфраим Зурофф заявил, что проект восстановления дома нацистского приспешника, косовского албанца Джафера Ибрахима Девы в Южной Митровице, который осуществляется под эгидой ЕС, является издевательством над жертвами преступника.

Об этом сообщает KososvoOnline, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Глава иерусалимского отделения Центра Симона Визенталя Эфраим Зурофф напомнил, что Дева (в штатском на заглавном фото вместе с албанскими офицерами СС) был верным пособником нацистов, ответственным за убийство десятков антифашистов в Тиране в 1944 году, вербовку косовских албанцев в отряды дивизии СС, пытавшимся организовать геноцид против славян в Косово.

«Завтра я планирую написать резкое письмо протеста послу ЕС в Израиле и Катрин фон Шнурбейн, отвечающей там за борьбу с антисемитизмом», – сообщил израильский общественник и историк.

ЕС совместно с «Министерством культуры, молодежи и спорта» Косово приступили к восстановлению дома Джафера Девы в Южной Митровице. Этот проект, как поясняют затеявшие реконструкцию, призван «способствовать стабильности и миру». После ремонта объект предполагают использовать для проведения культурно-массовых мероприятий, а на первом и втором этажах разместится Региональный центр культурного наследия.

Дом нациста в Южной (Косовской) Митровице.

Зурофф считает, что восстановление жилища нацистского прихвостня является прямым издевательством над его жертвами.

Джафер Ибрахим Дева был одним из лидеров албанского фашистского движения «Балли Комбетар», министром внутренних дел прогерманского коллаборационистского правительства Албании в 1943- 1944 годах, организатором пронацистских полицейских подразделений и дивизии СС «Скандербег». В 1944 году был награжден Гитлером. Был последователем радикального ислама, объявил джихад славянам, евреям и цыганам, 4 февраля 1944 года его боевики убили в Тиране порядка семидесяти местных антифашистов. В 1945 году был завербован в ЦРУ, в 1956 переехал жить в США, где и скончался в 1978 году.