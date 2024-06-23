Израиль пытается скрыть жуткие потери – эксперт из США

Израиль превратился в жутко тоталитарное государство, пытающееся скрыть огромные потери своей армии в войне против ХАМАС.

Об этом на канале «PolitWera» заявил эмигрировавший в США военно-политический эксперт Андрей Мартьянов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Мы что, не видим, что происходит сейчас с «великой армией Израиля»? Реальные потери скрываются, там вообще катастрофа в Израиле, он превратился в тоталитарное государство , и у них потери жуткие», – сказал Мартьянов.

«Хуситы с американцами тоже не цацкаются. Хуситы – это первая нация в истории, нация, которая одержала военно-морскую победу, не имея военно-морского флота. Это вообще беспрецедентно.

Вот, что святые крылатые ракеты и дроны делают… На 90% упал грузопоток через Красное море», – добавил эксперт.