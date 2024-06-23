Израиль пытается скрыть жуткие потери – эксперт из США

Максим Столяров.  
23.06.2024 18:15
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1851
 
Ближний Восток, Война, Вооруженные силы, Дзен, Израиль, Общество, Политика, Россия, Скандал


Израиль превратился в жутко тоталитарное государство, пытающееся скрыть огромные потери своей армии в войне против ХАМАС.  

Об этом на канале «PolitWera» заявил эмигрировавший в США военно-политический эксперт Андрей Мартьянов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Израиль превратился в жутко тоталитарное государство, пытающееся скрыть огромные потери своей армии в войне...

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«Мы что, не видим, что происходит сейчас с «великой армией Израиля»? Реальные потери скрываются, там вообще катастрофа в Израиле, он превратился в тоталитарное государство, и у них потери жуткие», – сказал Мартьянов.

«Хуситы с американцами тоже не цацкаются. Хуситы – это первая нация в истории, нация, которая одержала военно-морскую победу, не имея военно-морского флота. Это вообще беспрецедентно.

Вот, что святые крылатые ракеты и дроны делают… На 90% упал грузопоток через Красное море», – добавил эксперт.

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