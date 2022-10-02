Израиль стал помогать Украине взамен на сбитые «Шахиды»

Украине удалось уговорить Израиль помочь ей с антидроновым оружием взамен на передачу образцов сбитых иранских БПЛА.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил военный эксперт Михаил Самусь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Самуся, раньше Израиль отказывал в помощи, но согласился в обмен на возможность изучить сбитые иранские БПЛА, которые использует российская армия.

«Так сложилось после развала Советского Союза, что израильские элиты больше ориентировались на российские элиты, чем на украинские.

Можем вспомнить, что именно Израиль построил в России завод по производству беспилотников в 13-м году, которые создали потом технологическую основу для развития всей беспилотной отрасли в Российской Федерации.

Даже после того, как уже через год Россия аннексировала Крым и оккупировала Донбасс, Израиль отказался от того, чтобы поставлять Украине или беспилотники, или системы борьбы с беспилотниками. Как раз тогда были процессы, когда у Израиля были очень развитые системы противодействия беспилотникам.

Но, насколько я понимаю, только сейчас Израиль на это решился и только после того, как Иран начал поставлять России беспилотники…

Технологии, конечно. Я сегодня читал интервью министра обороны Резникова – у него там такая фраза была, что мы предложили одной из стран, которые не хотели нам передавать оружие, ознакомиться с образцами сбитых «Шахедов», чтобы они нам помогли с системами противодействия. И это заинтересовало эту страну.

То есть, сама страна не называется, но, очевидно, о какой стране идет речь», – заявил Самусь.