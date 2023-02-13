Израиль ставит точку: Украине не видать «Железного купола»

Вопрос с возможной поставкой на Украину израильских систем ПРО «Железный купол» снят с повестки дня.

Об этом в эфире ТСН заявил посол Израиля на Украине Михаил Бродский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне кажется, что вопрос о поставках «Железного купола» уже снят с повестки дня. Мы все прекрасно понимаем, что «Железный купол» не подходит для Украины, он не сможет решить те проблемы, с которыми сегодня сталкивается Украина. Он довольно эффективно помогает нам защищаться от тех ракет малого радиуса действия, которые против нас использует организация «Хамас», использует «Хезболла», находящаяся в Южном Ливане», – сказал дипломат.



«Он, к сожалению, не решит проблему баллистических ракет, не решит проблему ракет дальнего радиуса действия. Сегодня, насколько я знаю, Украина получает помощь, в том числе и в вопросе противоракетной обороны, от западных партнеров», – заявил Бродский.