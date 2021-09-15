Израиль уклоняется от признания российской вакцины «Спутник V»

15.09.2021 15:56 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Между Роспотребнадзором и министерством здравоохранения Израиля здравом прошли безуспешные переговоры о взаимном признании антиковидных вакцин.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Известиям» заявил посол Израиля в РФ Александр Бен Цви.

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Издание обратило внимание, что еврейское государство до сих пор не признало российский «Спутник V», и поинтересовалось, идут ли переговоры между нашими странами о взаимном признании сертификатов о вакцинации.

«Да, переговоры идут. Одни переговоры между Роспотребнадзором и нашим минздравом уже прошли. В ближайшую неделю, в эти дни, пройдет еще один такой раунд. Ну, они там сравнивают друг с другом, это технические данные. Мы в свое время даже предоставили свои идеи в письменном виде Минздраву России», – избегая конкретики, ответил израильский посол.

Ему задали более конкретный вопрос: можно ли надеяться, что эти переговоры завершатся успешно уже до конца этого года?

«Я надеюсь, что да. Во-первых, ну, будем надеяться, что пандемия тоже немножко успокоится. К сожалению, не все — ни у нас, ни в России — привиты. Так что признать сертификаты — это одно, но чтобы полностью открыть [границы] — тут тоже надо будет еще подумать, как технически это сделать», – снова расплывчато ответил Бен Цви.