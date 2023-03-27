Израиль в огне. Перспективы «судебного майдана» против Нетаньяху

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Подобного уровня кипения израильское общество не испытывало уже давно. Как и таких масштабов массовой уличной мобилизации, когда на протесты выходят по 300 тысяч демонстрантов. А самый последний протест и вовсе по данным местных СМИ собрал более полумиллиона участников.

А это – на минуточку – шесть процентов от всего девятимиллионного населения страны и практически каждый десятый, если считать только еврейскую общину Израиля. Иначе говоря, недовольные вместе с семьями, друзьями и знакомыми – это едва ли не половина израильского общества.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

География не стихающего уже больше двух месяцев протеста по израильским меркам необычайно широка. Это не только Тель-Авив и Иерусалим, но и Беэр-Шева, и Хайфа, и Ашдод.

Вдобавок к этому – массовые беспорядки, в ходе которых люди жгут покрышки, перекрывают дороги и штурмуют парламент, а также сметают полицейские кордоны на подступах к резиденции премьер-министра.

В ответ полиция жестоко разгоняет наиболее радикальную часть митингующих водометами и резиновыми пулями, проводя массовые задержания.

Вишенкой на протестном торте стала объявленная ведущими профцентрами страны общенациональная забастовка. Встало буквально полстраны – университеты, госслужащие, врачи и даже резервисты ЦАХАЛа.

Причиной столь яркого всплеска активности масс уже традиционно стала политика кабинета Беньямина Нетаньяху, в прошлом году в третий раз вернувшегося к власти по итогам досрочных выборов после недолгого перерыва на пребывание в оппозиции к провалившейся крайне пестрой и неустойчивой леволиберальной коалиции из мелких партий, чьи премьеры Нафтали Беннет и Яир Лапид так и не смогли надолго задержаться у руля.

Взявший реванш крайне правый «Ликуд» во главе с Нетаньяху с порога начал закручивать гайки в и без того расколотом и неспокойном израильском социуме.

Так, в конце февраля правительство вернуло смертную казнь для «террористов», чему обрадовались крайне правые круги.

Левые же и либералы, традиционно поддерживающие права палестинцев и критикующих дискриминационную по отношению к ним политику израильского государства, истолковали новацию в ином ключе – как сигнал, что никакой нормализации в отношениях с арабской общиной не будет, а наоборот, курс взят на конфронтацию, ведь израильские репрессии объективно выдвигают на передний план в арабском социуме такие же крайние радикальные и даже экстремистские группировки типа ХАМАС.

Ситуацию усугубил неожиданный «кавалерийский наскок» правительства Нетаньяху на судебную систему страны. Тут в оппозицию к Биби встали уже не уличные массы, а значительная часть истеблишмента страны, не простившая ему покушения на устои и увидевшая в происходящем попытку концентрации власти в одних авторитарных руках – премьерских.

Если коротко о скандальной судебной реформе Нетаньяху, то она предполагает передачу ключевых полномочий Верховного суда Израиля Кнессету. Среди прочего парламент должен получить полномочия отменять решения Верховного суда относительно законов и решений правительства, то есть у судейского корпуса забирается право быть последней инстанцией в спорах внутри политической элиты. Кроме того, кнессет будет назначать самих судей Верховного суда.

Нетаньяху оправдывает свои действия намерением «восстановить баланс между выборными должностными лицами и судьями». Противники Нетаньяху упирают на очевидное сужение имеющихся гражданских свобод, размывание независимости судебной власти и как следствие – усиление диктата государства.

Нужно понимать, что как и в любых масштабных общественно-политических процессах такого рода, то что вынесено на знамена протеста является лишь триггером и конкретным поводом. Настоящая совокупность причин, вспенивших прежнюю спокойную гладь политического Мертвого моря – глубже.

Речь идет о накопившейся усталости и недовольстве значительной части израильского общества, включая его верхние эшелоны, от многолетнего засилья в политике группы Нетаньяху с ее правым популизмом и склонностью к авторитарным жестам.

Ныне сплотившиеся в едином строю разные группы израильского общества недовольны разным. Профсоюзы и левые – снижением уровня жизни, антисоциальной экономической политикой и стремлением переложить бремя кризиса на беднейшие слои, правозащитники и активисты НКО – наступлением на гражданские свободы, введением смертной казни и дискриминацией палестинцев, либералы – коррупцией клана Нетаньяху, а традиционные судейско-бюрократические элиты – намерением ограничить права Верховного суда.

Объединяет весь этот пестрый протестный конгломерат личная неприязнь к действующему премьеру, которого оппозиционеры высмеивают за кумовство, коррупцию и дружбу с Путиным и Трампом на плакатах, карикатурах и в устном творчестве.

Уличные протесты уже пересекли экватор, за которым начался полноценный внутриполитический кризис, грозящий смести правительство.

Несогласие с политикой Нетаньяху уже демонстрируют дипломаты: об уходе в отставку в знак протеста против судебной реформы объявил генконсул Израиля в Нью-Йорке Асаф Замир.

Радикальная фронда распространяется даже в таком важном институте традиционно милитаризованного израильского общества, как армия. Причем, судя по всему, именно армия рискует стать главным мотором в операции по смещению Нетаньяху или, как минимум, заставит его пойти на попятную в своих планах, резко сузив поле для маневра и превратив в «хромую утку» даже при сохранении в должности.

В СМИ попало письмо в адрес Нетаньяху за подписью бывших командующих ВВС Израиля и ряда других высших армейских командиров об угрозе, которую, по их мнению, представляет затеянная правительством судебная реформа. Волнуются и действующие летчики ВВС страны, требующие от своего командующего Томера Бара определиться с политической позицией.

Глядя на поведение высших командиров заволновались и резервисты ЦАХАЛа, вышедшие на антиправительственные демонстрации вместе с штатскими и заявившие об отказе являться на службу до тех пор, пока власти не отменят судебную реформу. Нетаньяху обрушился с резкой критикой на военных, заявив, что их действия «угрожают самому существованию Израиля, и таким военнослужащим не место в рядах армии».

Но настоящим ударом по позициям Нетаньяху, после которого наблюдатели заговорили о том, что правящая коалиция начала трещать по швам, стал демарш министра обороны его правительства Йоава Галанта, публично осудившего позицию премьера и выдвинувшего политические требования об отмене скандальной реформы и переговорах о компромиссе с оппозицией.

Нетаньяху, которого этот демарш застал в Лондоне, попытался решить вопрос смещением неугодного министра «в связи с утратой доверия». В ответ отправленный в отставку глава Минобороны призвал дипкорпус Израиля к коллективной отставке, ректоры ведущих университетов объявили о прекращении учебного процесса, а народу на улицах лишь прибавилось, как и злости в действиях митингующих.

По закону у Нетаньяху есть 48 часов для назначения нового министра обороны. Тем временем премьера начали критиковать уже и депутаты от его собственной партии. Застрельшиком выступил ликудовец Юлий Эдельштейн, поддержавший позицию уволенного Галанта.

Тем временем, как пишут местные СМИ, сотни протестующих вышли к комплексу правительственных зданий на востоке Тель-Авива, где находится штаб-квартира Минобороны, а в Иерусалиме участники беспорядков прорвали полицейский кордон возле резиденции Нетаньяху.

Очевидно, что расчеты и надежды сторонников премьера что со временем протесты утихнут и сойдут на нет, а общество поглотит непопулярную реформу, не оправдываются. Пока что о твердой поддержке Нетаньяху заявили лишь ультраправые члены правительственной коалиции, осудившие демарш экс-министра обороны.

Добить позиции премьера может свежее обращение президента страны Ицхака Герцога, призвавшего правительство немедленно остановить процесс принятия воспринятой в штыки судебной реформы.

И пускай полномочия президента в Израиле сильно уступают премьерским, однако определившийся со своей позицией глава государства может стать точкой кристаллизации всех недовольных правительственной политикой в верхних эшелонах власти.

А, как показывает мировая практика, одним из составляющих успеха массовых уличных протестов является фактическая поддержка со стороны части элиты, недовольной существующим положением дел.

На весь этот внутриизраильский сыр-бор накладываются еще обстоятельства геополитического характера и эхо предвыборных разборок в американском истеблишменте США – основного партнера и донора Израиля в мире. Нетрудно заметить, что Биби целовался в десны с Трампом, члены семьи которого – дочь Иванка и зять Джаред Кушнер c сыном – были частыми гостями в Земле обетованной.

Именно Трамп продавил вопреки сопротивлению и израильских и американских либералов скандальное решение о признании Иерусалима столицей Израиля и помирил Израиль с монархиями Залива.

Неудивительно, что израильская правая всецело ориентируется на Трампа и связанные с ним круги, чего не могут не замечать американские демократы, чья нынешняя администрация заметно охладела к израильской повестке в исполнении Нетаньяху.

Более того, в разгоревшемся израильском конфликте связанные с Демпартией США медиа однозначно встали на сторону противников Нетаньяху, освещая протесты в невыгодном правительству Биби ключе и фактически разжигая этот костер еще ярче и сильнее. В ответ у Нетаньяху назвали посла США в Израиле Тома Найдса «главным поджигателем за вмешательство в судебную реформу».

Защитники премьера и судебной реформы из числа ультраправых публикуют в Интернете списки лиц и организаций, якобы финансирующих протесты и стоящих за попыткой свержения Нетаньяху.

Среди них, например, бывшие премьер-министры Эхуд Барак (критики называют его «каннабисным олигархом») и Эхуд Ольмерт, американский олигарх, близкий друг Барака Обамы, крупный спонсор Демпартии США Даниэль Любецки, олигарх от хайтека и нынешний глава связанного с Фондом Сороса грантового института «Молад» Орни Петрушка, целый выводок финансируемых из США фондов, связанных с ЦРУ и отрабатывающих повестку американских демократов.

Далее цитата из публикации израильского правого автора Давида Ландау:

«Также за хаосом стоят: – Коби Рихтер (один из самых богатых олигархов Израиля) – Дан Халуц – экс-начальник генштаба ЦАХАЛа. – Олигарх Нони Мозес – медиа-магнат и владелец таких СМИ как Ynet, Иедиот Ахронот, Калькалист, Вести на русском, HOT, Yad-2. – Юваль Харари главный советник Клауса Шваба (Всемирный Экономический Форум в Давосе) Владельцы банков Банк Discount, Банк Мизрахи Тфахот, Банк Апоалим».

В общем, интересная картина получается, хотя и на грани с конспирологией. Выглядит это как тактический союз израильской олигархии и одной из партий США с целью как минимум окорота, а как максимум – устранения неудобного элитам правого популиста Нетаньяху, стоящего в одном ряду с такими одиозными по меркам мирового истеблишмента фигурами как Трамп, Болсонару или Орбан. Не говоря уже о Путине, «друзьями» которого ведущие мировые СМИ с разной степенью оснований называют всех четверых.

А лозунги на транспарантах участников акций протеста говорят сами за себя, являясь наглядной иллюстрацией того, против кого, какой политической линии и кто протестует сейчас в Израиле, включая такие показательные моменты как графический символ «цветных революций» еще со времен сербского «Отпора» – вскинутый вверх сжатый кулак.

«В Израиле, похоже, идёт управляемая операция по сносу Нетаньяху. Глава Минобороны, выступающий с политическими требованиями и уволенный за это, ни в одной стране мира не стал бы так выступать без мощной внешней и внутренней поддержки. Израиль тут — не исключение», – считает российский политолог Максим Жаров.

Впрочем, жалеть Нетаньяху тоже не стоит. Он подставился сам, перейдя границы установленных в конкретном обществе приличий и создал объективные условия для недовольства своей политикой, без которых никакая закулиса не вывела бы на улицы сотни тысяч людей.

О том, куда в итоге вывернет телега израильских беспорядков однозначно судить сложно. Особенно на фоне охватившей мир общей турбулентности.

Одно ясно – поляризация и раскол в израильском обществе если не достигли украинского масштаба, то уже сравнимы с аналогичным расколом в США. Такого рода кризисы обычно редко разрешаются мирно и на условиях компромисса.

P.S. Когда материал был готов к публикации, стало известно, что Нетаньяху объявил о намерении приостановить судебную реформу. Как сообщает израильское государственное радио Kan, глава правительства проинформировал о своем решении партнеров по правящей коалиции.