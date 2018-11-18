Израиль закрывает глаза на героизацию пособников Гитлера

18.11.2018, Москва, Владимир Гладков

Если бы Тель-Авив осуждал проявления нацизма на Украине в той же мере, в какой это делается по отношению к другим странам Европы, ни один бы представитель киевской власти не ступил бы на землю Израиля.

Об этом в эфире телеканала «ТВЦ» заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На мой взгляд, моё правительство проявляет излишнюю терпимость к проявлению антисемитизма, возрождению нацизма и почитанию бывших нацистов на Украине.

Для каждого из нас в Израиле имя Бандеры абсолютно однозначно. Я это имя знаю давно от моих друзей, родственников которых убили бандеровцы. Они были учителями, врачами, они не были в НКВД. И как их убили, я знаю.

Так что, когда страна провозглашает его национальным героем, то это о чём-то говорит. И моё правительство относится к этим проявлениям более терпимо, чем, например, к тому, что в Австрии к власти пришла партия, у которой когда-то были нацистские корни, которая от этого отказалась», – заявил израильский гость.

«Если подходить с равной меркой – так, как мы подходили к австрийцам, к венграм, к госпоже Ле Пен, когда она хотела приехать в Израиль – к Украине, тогда нога ни одного украинского государственного деятеля не ступила на нашу землю, пока они не отрекутся ни от ОУН, ни от Бандеры, ни от Петлюры и всех тех, от которых наш народ страдал», – уверен Яков Кедми.