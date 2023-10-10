Израиль занимается геноцидом. Мы тоже так могли бы – киевский философ

Анатолий Лапин.  
10.10.2023 14:35
  (Мск) , Киев
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Война, геноцид, Дзен, Израиль, Украина


Действия Израиля по отношению к палестинцам можно оценивать как геноцид, хоть он и является ответом на терроризм.

К такому выводу в эфире интернет-канала «Новости Livе» приходит киевский философ Сергей Дацюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Действия Израиля по отношению к палестинцам можно оценивать как геноцид, хоть он и является...

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«То, что происходит сегодня там, в Израиле, это геноцид. Мы можем говорить, что это политически оправданный геноцид палестинцев, но это геноцид. Геноцид в ответ на терроризм все равно геноцид. Это то, чего Украина себе позволить не могла.

Мы же тоже могли зайти на территорию России и вырезать, например, несколько сел. Или тоже могли делать атаки на города на территории России, и это было оправданно. Ну, были бы какие-то расследования, кого-то наказали, но, по крайней мере, это было оправданно, потому что не мы агрессоры», – сказал философ.

«Но нужно понимать для себя – мы хотим такой реализации своего собственного ресентимента? Потому что Израиль – это очень ресентиментарная страна, украинцам не снился тот ресентимент, который постоянно есть, подпитывается и идеологически оправдывается в Израиле», – заявил Дацюк.

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