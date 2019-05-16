Израиль завербовал Зеленского в Турции

16.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Израиль мог шантажом договориться с новоизбранным украинским президентом о будущем признании Иерусалима единой еврейской столицей.

Об этом в эфире YouTube-канала «Главновости» заявил киевский политолог Дмитрий Джангиров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У меня есть кое-какая информация из Израиля. Вот этот накат общий на окружение Зеленского, у меня есть впечатление, что Зеленского подталкивают в качестве, с его стороны, жеста доброй воли, чтобы наладить отношения к переносу посольства, для начала, в Иерусалим.

С признанием тяжелее, через парламент, но он может поставить вопрос о признании цельного Иерусалима столицей еврейского государства Израиль. И, безусловно, был такой разговор с Зеленским во время его пребывания в Турции», – отметил эксперт.