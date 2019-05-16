16.05.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Израиль, Общество, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Израиль завербовал Зеленского в Турции

Израиль мог шантажом договориться с новоизбранным украинским президентом о будущем признании Иерусалима единой еврейской столицей.

Об этом в эфире YouTube-канала «Главновости» заявил киевский политолог Дмитрий Джангиров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«У меня есть кое-какая информация из Израиля. Вот этот накат общий на окружение Зеленского, у меня есть впечатление, что Зеленского подталкивают в качестве, с его стороны, жеста доброй воли, чтобы наладить отношения к переносу посольства, для начала, в Иерусалим.

С признанием тяжелее, через парламент, но он может поставить вопрос о признании цельного Иерусалима столицей еврейского государства Израиль. И, безусловно, был такой разговор с Зеленским во время его пребывания в Турции», – отметил эксперт.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть