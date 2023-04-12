Израильская дипломатия называет условие для мирных переговоров по Украине

Олег Кравцов.  
12.04.2023 09:50
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Израиль, Политика, Россия, Украина


Израиль готов стать посредником в мирных переговорах между Россией и Украиной.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Известиям» заявил посол Израиля в Москве Александр Бен Цви.

Израиль готов стать посредником в мирных переговорах между Россией и Украиной. Об этом, передает...

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Издание напомнило, что год назад руководство Израиля приглашало представителей Украины и России провести мирные переговоры на территории своей страны, и поинтересовалось, остается ли еще в силе это предложение.

«Мы всегда говорим одно: мы ждем, чтобы эта ситуация успокоилась. Да, наш премьер Беннет был здесь [в России в марте 2022 года]. Стороны должны понять, чего они хотят, чтобы провести мирные переговоры. Неважно, при посредничестве Израиля или другой страны», – сказал дипломат.

По его словам, нужно лишь желание договориться.

«Если у России и Украины будет желание договориться, мы всегда готовы предоставить помощь. У нас хорошие отношения с Россией, у нас хорошие отношения с Украиной», – добавил посол.

Кроме того, он рассказал, что канал связи между Израилем и Россией в Сирии сохраняется.

«Конечно, мы находимся в постоянном контакте с МИД РФ по разным вопросам, и по вопросу Сирии в том числе, потому что это тема, относящаяся к нашей безопасности. Мы всегда говорим, что наша главная задача — обеспечить безопасность граждан Израиля. И это происходит, несмотря на всю эту напряженную ситуацию», – резюмировал Бен Цви.

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