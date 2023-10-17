Израильская ракета ударила по больнице с детьми. Казалось бы, при чем здесь Украина

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Вечер вторника принесёт новый виток ожесточения в войну на Ближнем Востоке: израильские ВВС разбомбили больницу в Газе, известно о нескольких сотнях погибших, значительное число из которых – дети.

«Реальное количество убитых и раненных в больнице Аль – Ахли (Сектор Газа) мы узнаем только через несколько дней. Сейчас темно и разборка завалов замедлилась. Есть стоны снизу, но помочь им не могут. Спецы МЧС скажут вам, что каждый поднятый элемент ЖБК не должен обрушить еще больше другие. Это всегда работа с риском и для спасателей. А в Газе сейчас нет системного электричества – Израиль его отключил. Так что многие из раненых умрут сегодня ночью», – указывает политолог Марат Баширов.

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Известие о трагедии уже вызвало протесты в мусульманских странах и осуждение властей, включая Турцию, откуда в целях безопасности уже рекомендуется срочно уезжать израильским гражданам. Россия и ОАЭ запросили экстренное заседание Совбеза ООН. В Иране, Ираке и Ливане завтрашний день объявлен траурным.

К слову, представители ЦАХАЛ не нашли ничего лучше, чем заявить, будто больница была по ошибке поражена исламистской группировкой палестницев – тут уже приходят прямые аналогии с Украиной, которая уверяла, что Донбасс «обстреливает сам себя».

«В израильских информационных ресурсах активно продвигается нарратив о том, что ракета, в ходе удара которой сегодня в Секторе Газа была уничтожена баптистская больница и убито не менее 1000 человек – арабская. С этой целью распространяются сфальсифицированные видеозаписи. Украинская эстафета принята – теперь сами себя обстреливают в Газе», – пишет экс-глава МГБ ДНР Андрей Пинчук.

Кстати, интересно, что к обелению Израиля уже подключились украинские пропагандисты.

«В 20:23 ХАМАС сообщил, что запустил мощную ракету R160 по Хайфе, но никакой ракеты по Хайфе не прилетало. Зато в этот же самый момент прилетело по больнице в Секторе Газа и начались взрывы. Израиль уже успели обвинить все. А я бы сначала разобрался», – предлагает Алексей Арестович, бывший советник офиса Зеленского, сегодня играющий роль канализатора голосов русскоязычного электората Украины.

Оправдания израильской армии не вызывают удивления, отмечает политолог Фёдор Лукьянов, главред журнала «Россия в глобальной политике».

«Весь опыт современных конфликтов показывает, что никому ничего доказать невозможно, истина сугубо партийна. Правда, сейчас для Израиля главное не утратить поддержку Запада, так что медийная кампания будет нацелена туда», – комментирует эксперт.

На Западе, к слову, настроения далеко не однозначны, замечает политолог Владимир Корнилов. Он приводит данные свежего соцопроса в Великобритании.

«В целом 21% британцев поддерживает Израиль,17 – Палестину. Но в столице больше за Палестину – 21 на 24. Абсолютно четкое разделение по партиям. Консерваторы в большинстве за Израиль (39 на 6%), лейбористы – за Палестину (27 на 9%). И обратите внимание на возрастное распределение: молодежь за Палестину (39 на 11%), пожилые – за Израиль (37 на 11%)! Прав Маск: Европа с такими тенденциями вскоре будет находиться в состоянии Гражданской войны. Ну, если это отвлечет ее от Украины и России, мы возражать не будем!» – язвительно пишет Корнилов.

А вот журналистка Юлия Витязева считает, что военные преступления в Газе – следствие того, что весь мир (в том числе и возмущающаяся сегодня гибелью единоверцев Турция) предпочел закрыть глаза на убийства русских властями Украины.

«Если бы в 2014-м не только мы одни призывали обратить внимание и остановить зверства Украины в отношении всех, кого она записала в «террористы», сегодня бы весь этот ужас был бы невозможен. Но, увы. Безнаказанность одних рождает вседозволенность других. Что мы прямо сейчас и наблюдаем», – считает Витязева.

Кровь на Ближнем Востоке, как и на Донбассе, льется по вине США, считает обозреватель Олег Ясинский.

«Все «стратегические партнеры» североамериканской империи – от Украины до Израиля – прекрасно понимают специфику своей работы, постепенно превращая весь остальной мир в Газу или Донбасс, где доведенные до отчаяния люди должны быть превращены в повстанцев или террористов, чтобы верховный жрец кровавого планетарного театра под улюлюканье зомбированной прессой толпы дал приказ о включение печи крематория», – пишет Ясинский.

Так или иначе, но в ближайшие годы Израиль вряд ли будет привлекательной безопасной страной.

«Страшный удар по больнице в Газе, как бы ни закончился нынешний конфликт и на кого бы не возложили вину, открывает новый этап в истории Ближнего Востока. О примирении Израиля и арабских стран, об умиротворении региона на ближайшие десятилетия можно забыть… Израиль или будет максимально военизированным — как в первые десятилетия после провозглашения независимости — или его не будет вовсе», – прогнозирует международник Алексей Наумов.

Политолог Сергей Марков обращает внимание на скользкое положение, в которое попал президент США.

«Мусульманские страны выступают с резкими заявлениями с требованиями требования к Израилю немедленно прекратить военные операции в секторе Газа. А завтра Байден собирается в Израиль. И что он теперь скажет? Бомбить дальше?» – поясняет аналитик.