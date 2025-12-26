Израильские эксперты опровергли один из главных мифов НАТО против сербов

Алексей Топоров.  
26.12.2025 16:21
  (Мск) , Белград
Просмотров: 304
 
Израильский историк холокоста Гидеон Грейф заявил, что Запад сфальсифицировал одно из ключевых обвинений против сербов, использовавшихся для легализации раздела Югославии.

Речь идёт о событиях в Сребренице – в Гааге сербы были признаны виновными в «геноциде» мусульманского населения, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В этой войне погибло большое количество мирных жителей с обеих сторон, и, согласно определению конвенции, в Сребренице не было геноцида… Гаагский трибунал, квалифицировавший преступление в Сребренице как геноцид, поступил несправедливо, желая обвинить и осудить сербские силы, и это был не суд, а шоу, полная чушь.

Это не делает эти события лучше или хуже, но это не был геноцид. К такому выводу пришла наша комиссия, в состав которой входили 10 видных ученых со всего мира. Мы единогласно пришли к этому решению», –  заявил Грейф агентству «Танюг».

По его словам, сами сербы стали жертвами массовых убийств.

Боснийский шахтерский городок Сребреница последние десятилетия стал предметом политических спекуляций. Во время войны 90-ых он и соседняя Жепа были превращены в исламистские анклавы, из которых банды под командованием оправданного Гаагой кровавого военного преступника Насера Орича нападали на окрестные сербские села, преимущественно по православным праздникам, поголовно вырезая их население и сжигая дома и церкви.

После очередной подобной провокации в 1995 году командование Войска Республики Сербской приняло решение ликвидировать бандитские анклавы у себя в тылу.

Войскам боснийских сербов под командованием генерала Ратко Младича удалось занять Сребреницу и Жепу, откуда было целенаправленно эвакуированы все женщины и дети. После чего сербы расстреляли более сотни взятых в плен исламистских боевиков, причем приказа командования по их уничтожению не было, однако командиры и солдаты, у многих из которых бошнякскими сепаратистами были вырезаны родственники, проявили самоуправство в этом вопросе.

На основании произошедшего западными потиттехнологами был создан мифический «геноцид в Сребренице», который стал поводом для авиации НАТО вмешаться в конфликт и с воздуха атаковать позиции боснийских сербов.

