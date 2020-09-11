Израильские паломники взяли штурмом могилу своего духовника

11.09.2020, Киев, Максим Карпенко

В Умани Черкасской области паломники-хасиды устроили погром в мемориальном центре Рабби Нахмана.

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию области, хасидам не понравилось, что на проходе к могиле Нахмана были установлены металлические ограждения, которые ограничивали количество людей из-за карантинных мер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Видеозапись инцидента быстро разлетелась по соцсетям. В Нацполиции по Черкасской области сообщили, что большинство из тех, кто участвовал в беспорядках, являются жителями Украины и прибыли из Харьковской области.

При этом, в Миграционной службе сообщили, что один из участников, 35-летний иностранец, будет выдворен из Украины с запретом въезда на три года. В отношении хулиганов возбуждено уголовное дело по ст. 173.

Хасиды ежегодно приезжают в Умань накануне еврейского Нового года. В этом украинском городе находится могила основателя брацлавского хасидизма Рабби Нахмана.

Ранее паломничество в Умань оборачивалось рядом скандалов. В 2015 году ряд погромщиков спортивной наружности разгромила лагерь хасидов.

Также сообщалось о том, что паломники перечислили 300 тысяч гривен на потребности боевиков АТО.

В 2017 году мы писали, что полиция изъяла у гражданина Израиля 25 пакетов с наркотиками.