«Израильские соцсети беснуются от наглости»: что наголосовала Украина в ООН

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Новости Украины

Организация Объединенных Наций потребовала от Израиля избавиться от ядерного оружия.

Соответствующее голосование, передает корреспондент «ПолитНавигатора», прошло в отвечающем за вопросы разоружения и международной безопасности Первом комитете Генеральной Ассамблеи ООН.

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В резолюции указывается, что Израиль является единственной страной на Ближнем Востоке и одной из немногих среди 193 стран-членов ООН, которая не подписала Договор о нераспространении ядерного оружия.

В принятом документе Израиль призывают присоединиться в Договору о нераспространении ядерного оружия и передать свои ядерные объекты под контроль МАГАТЭ. Также эту страну призвали «не разрабатывать, не производить, не испытывать и не приобретать другим способом ядерное оружие» и «отказаться от обладания ядерным оружием».

Всего пять государств – Израиль, США, Канада, Микронезия, Палау – проголосовали «против». При этом подавляющее большинство – 152 страны – «за».

24 государства, среди которых большинство членов ЕС, при голосовании воздержались.

Примечательно, что за резолюцию проголосовала Украина, которая пытается добиться от Израиля поставок оружия, необходимого для войны с Россией.

«Украина голосует против Израиля в ООН уже десятки раз за последние минимум лет 10. Зачем? Причем, всегда вместе с РФ. Все израильские соцсети беснуются этой наглости – Украина просит оружие и одновременно голосует вместе с Россией против Израиля. Чудеса. Проголосовали 152 страны. Но только из них одна Украина просит от Израиля поддержки. Хоть воздержалась бы… Но нет. Украине, видимо, израильское ЯО очень мешает. И видимо сильнее, чем неполучение помощи от Израиля. Интересно – и почему это в Израиле все против поставок оружия в Украину – удивительно, скажите?», – пишет в своем блоге бывший вице-президент «РБК-Украина» Дмитрий Розенфельд, уехавший в Израиль. –

Похожего мнения придерживается израильский политический эксперт Марк Новиков.

«Почему именно Украина не смогла воздержаться от этого антиизраильского голосования – не поддается осмыслению. В особенности на фоне поставок Ираном оружия России и продолжающихся переговоров о военной помощи Израиля Украине. Дождемся комментариев официальных лиц. Напомню, перефразируя Голду Меир, что у Израиля, конечно, нет ядерного оружие, но если надо, мы обязательно его применим», – отмечает Новиков в своем телеграм-канале.

Примечательно, что посол Украины в Израиле Евгений Корнейчук, как сообщило издание The Hill, попросил администрацию США оказать давление на Израиль, который воздержался от поставок оружия Киеву. Кроме того, Киев требует от администрации Байдена проверить Израиль на предмет соблюдения западных санкций против России.

«Ай, какие молодцы. Осталось ещё напрямую угрожать Израилю и успех Украины будет обеспечен. Не останавливайтесь», – иронизирует телеграм-канал «Радио Стыдоба».