Израильские стоны в киевском эфире: Народы Европы не хотят воевать с русскими

Граждане европейских стран не имеют желания воевать с Россией и мешают своим политикам. Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил военный обозреватель Давид Шарп, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В Европе кто-то устал от войны на Украине, кто-то воспринимает её как что-то далёкое, если мы говорим о народе в массе. И это индифферентное восприятие, которое есть у многих людей, оно как раз и приводит к тому, что политики действуют менее решительно», – пожаловался обозреватель.

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«Если бы снизу был на постоянной основе чёткий сигнал, что война на Украине – это угроза и нам, и нашей экономике, и если бы было давление, то и политики бы поддержали. Как раз многие политики говорят правильные слова, и стараются помочь. Но чтобы их решительность подстегнуть, чтобы она была с более реальными очертаниями, желательно было бы и действие снизу. Но прошло более двух лет, и внизу война воспринимается как рутина», – добавил Шарп.