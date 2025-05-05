Израильский адвокат призвал «убирать нацистов от власти» на Украине

Максим Столяров.  
05.05.2025 22:48
  (Мск) , Москва
Просмотров: 170
 
Дзен, Израиль, Нацизм, Украина


До тех пор, пока на Украине не «уберут нацистов от власти», никакого просвета ожидать не стоит.

Об этом на канале израильского журналиста Александра Вальдмана заявил его соотечественник, адвокат Авраам Рабинович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

До тех пор, пока на Украине не «уберут нацистов от власти», никакого просвета ожидать...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Вальдман привёл цитаты из статьи главы офиса Зеленского Андрея Ермака, которой тот разродился накануне 9 мая, где Победа в Великой Отечественной войне названа «советской пропагандой» и взята в кавычки. Ермак утверждает, что без помощи США, «устойчивости Украинского фронта» и «стратегического давления со стороны Великобритании» СССР бы не победил.

«60% советских дивизий было сформировано или укомплектовано украинцами…», – процитировал журналист.

Гость эфира однозначно прокомментировал бред главы Зе-офиса.

«Просто надо действительно проводить полностью…менять идеологию на Украине, убирать нацистов от власти. Выдирать Украину из-под влияния Запада. Даже не влияния, а из-под внешнего управления Западом. Тогда, может, что-то поменяется. А так – нет.

Это же не их мысли. Можно сказать очень грубо, но это лесть в сторону Запада. Им сказали – они так и делают. Я сильно сомневаюсь, что тот же Ермак сам верит в ту чушь, которую он ляпает. Если верит, то что я могу сделать – ну, дрова», – сказал Рабинович.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить