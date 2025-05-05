Израильский адвокат призвал «убирать нацистов от власти» на Украине
До тех пор, пока на Украине не «уберут нацистов от власти», никакого просвета ожидать не стоит.
Об этом на канале израильского журналиста Александра Вальдмана заявил его соотечественник, адвокат Авраам Рабинович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Вальдман привёл цитаты из статьи главы офиса Зеленского Андрея Ермака, которой тот разродился накануне 9 мая, где Победа в Великой Отечественной войне названа «советской пропагандой» и взята в кавычки. Ермак утверждает, что без помощи США, «устойчивости Украинского фронта» и «стратегического давления со стороны Великобритании» СССР бы не победил.
«60% советских дивизий было сформировано или укомплектовано украинцами…», – процитировал журналист.
Гость эфира однозначно прокомментировал бред главы Зе-офиса.
«Просто надо действительно проводить полностью…менять идеологию на Украине, убирать нацистов от власти. Выдирать Украину из-под влияния Запада. Даже не влияния, а из-под внешнего управления Западом. Тогда, может, что-то поменяется. А так – нет.
Это же не их мысли. Можно сказать очень грубо, но это лесть в сторону Запада. Им сказали – они так и делают. Я сильно сомневаюсь, что тот же Ермак сам верит в ту чушь, которую он ляпает. Если верит, то что я могу сделать – ну, дрова», – сказал Рабинович.
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