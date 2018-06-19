19.06.2018, Киев, Елена Острякова

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Израильский аналитик: у Украины не выйдет диктовать свои условия, она надорвется и лопнет

Поддержка нынешнего курса Украины со стороны ЕС может привести только к катастрофе, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом экс-глава израильского бюро по связям «Натив» Яков Кедми заявил в эфире интернет-канала «ПолитВера».

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«Если Украина не собирается занимать никакую конструктивную позицию, а европейцы ее покрывают, это будет продолжаться, пока не взорвется. Если Украина не хочет реально участвовать в решении конфликта, а хочет диктовать свои условия, у нее для этого силы нет – надорвется и лопнет», – сказал Кедми.

По его мнению, к Европе уже приходит осознание бесперспективности покровительства в отношении Украины.

«До Европы доходит, что они ввязались в такое дерьмо, что не знают, как из него выйти. Они еще не созрели, чтобы признать свою ошибку. Какой бы не был шоколадный король, но из дерьма конфетку не сделаешь», – сказал Кедми.