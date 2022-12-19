Израильский дипломат поделился шоком от неблагодарности Украины
Население Израиля разочаровывается голосованиями Украины в ООН в поддержку антиизраильских резолюций.
Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил посол Израиля на Украине Михаил Бродский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По словам Бродского, такие голосования разочаровывают израильтян, многие из которых оказывают финансовую и гуманитарную поддержку Украине.
«Такое голосование вредит, прежде всего, Украине и интересам Украины в Израиле. Потому что Украина пользуется большой поддержкой в израильском обществе, но, когда Украина голосует один раз против Израиля, потом второй раз против Израиля, потом третий раз против Израиля, то я прекрасно понимаю людей, которые говорят, что «мы все это время поддерживали Украину, не просто на словах поддерживали – мы давали деньги, собирали гуманитарную помощь. При таком отношении Украины к Израилю мы не можем больше поддерживать Украину».
«Да, мы поддерживаем Украину в войне, мы полностью желаем Украине закончить эту войну как можно быстрее, но мы не готовы активно поддерживать Украину, если Украина выступает против Израиля, против наших жизненно важных интересов».
Я чувствую такое настроение в израильском обществе, чувствую такое настроение среди людей, которые до последнего времени активно поддерживали Украину, выходили на митинги, вывешивали у себя флаги Украины.
Я думаю, что Украине нужно подумать о том, что такое голосование в ООН контрпродуктивно и, прежде всего, вредит интересам Украины», – заявил Бродский.
Напомним, ранее Украина поддержала в ООН резолюцию, которая требует от Израиля избавления от ядерного оружия и передать своих ядерные объекты МАГАТЭ. Израильская сторона расценивает такой шаг как попытку своего ослабления, выгодную для оппонентов из арабского мира Ближнего Востока.
Кроме того, Киев в ООН поддержал предложение Палестины о направлении в Международный суд ООН в Гааге запроса о правовом статусе «длительной оккупации, заселения и аннексии Израилем палестинской территории, оккупированной с 1967 года».
Интересно, что ранее в израильской прессе появлялся подсчет, согласно которому за семь последних лет Украина 95 раз голосовала в ООН против интересов Израиля.
При этом в 2022 году Израиль трижды поддерживал резолюции, осуждающие действия России в конфликте с Украиной.
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