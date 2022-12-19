Израильский дипломат поделился шоком от неблагодарности Украины

Население Израиля разочаровывается голосованиями Украины в ООН в поддержку антиизраильских резолюций.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил посол Израиля на Украине Михаил Бродский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Бродского, такие голосования разочаровывают израильтян, многие из которых оказывают финансовую и гуманитарную поддержку Украине.

«Такое голосование вредит, прежде всего, Украине и интересам Украины в Израиле. Потому что Украина пользуется большой поддержкой в израильском обществе, но, когда Украина голосует один раз против Израиля, потом второй раз против Израиля, потом третий раз против Израиля, то я прекрасно понимаю людей, которые говорят, что «мы все это время поддерживали Украину, не просто на словах поддерживали – мы давали деньги, собирали гуманитарную помощь. При таком отношении Украины к Израилю мы не можем больше поддерживать Украину».

«Да, мы поддерживаем Украину в войне, мы полностью желаем Украине закончить эту войну как можно быстрее, но мы не готовы активно поддерживать Украину, если Украина выступает против Израиля, против наших жизненно важных интересов».

Я чувствую такое настроение в израильском обществе, чувствую такое настроение среди людей, которые до последнего времени активно поддерживали Украину, выходили на митинги, вывешивали у себя флаги Украины.

Я думаю, что Украине нужно подумать о том, что такое голосование в ООН контрпродуктивно и, прежде всего, вредит интересам Украины», – заявил Бродский.