Израильский дипломат: Украина и мова – выдумка

04.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Украинская государственность, как и украинская мова – это выдуманная история. Об этом в эфире интернет-канала Iton TV заявил экс-посол Израиля в России и на Украине, бывший разведчик Цви Маген, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Украине пришлось, – нынешней, новой, – пришлось из ничего создавать государство. До этого не было никакой Украины. Не было незалежной как государства. Отдельные составные были, но государства как такового, я имею в виду институты, политику, поведение внутреннее, внешнее. Это не государственность, у Украины не было государственности, ей пришлось ее выдумывать заново, включая язык», – заявил Маген.

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Ранее министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс утверждал, будто бы в 2008-м году на закрытой встрече в рамках заседания совета Россия-НАТО президент РФ Владимир Путин назвал Украину «искусственным образованием» и «ошибкой истории».

«Это не была открытая встреча, но это не будет большим грехом: процитировать, что сказал президент Путин союзникам НАТО во время Совета НАТО – Россия и этой встречи, пытаясь, как всегда, учить и поучать: «с кем вы взаимодействуете, с Украиной? Это не страна, это искусственное образование, это какая-то ошибка истории, вы знаете, это ненормально», – заявлял Линкявичюс.