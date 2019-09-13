Израильский друг Пинчука ловко оправдался в Киеве за «присоединение Крыма»

13.09.2019

Приглашенному в Киев еврейскому профессору пришлось объясняться, почему в его недавно выпущенной российским изданием книге некоторые «острые» политические термины принципиально отличаются от украинской и английской версии.

Конфуз произошел на 16-й ежегодной встрече так называемой Ялтинской европейской стратегии, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Инициатор конференции, украинский олигарх Виктор Пинчук рассказал, что когда хотел приобрести книгу профессора Еврейского университета Иерусалима Ювала Харрари «21 урок для XXI века», искал издание на русском, так как это его родной язык, но не нашёл и потому «с удовольствием купил украинское».

По словам Пинчука, когда он начал читать украинское и английское издания, он понял, почему нет русского перевода: «потому что вы там предоставляете мощные примеры фейковых новостей, постправды, это всё были российские примеры относительно аннексии Крыма, вторжения на Украину, я тут же понял, почему российским издателям это неудобно издавать».

Однако вышедшее вскоре российское издание, по его словам, вызвало очень эмоциональные обсуждения.

«Я читал ваше объяснение, оно для меня было убедительно, но для украинской аудитории было бы важно послушать вашу позицию», – попросил олигарх израильского гостя.

Харрари поспешил свалить все на злые козни «авторитарного Кремля».

«Это была для меня очень тяжёлая дилемма. Сперва я должен объяснить, что некоторые изменения в российском издании были сделаны без меня. Как, например, они «завоевание или захват» Крыма заменили на «присоединение», а некоторые изменения были сделаны с моего разрешения.

Вопрос в том, что, вы знаете, Россия – это не демократия, у них нет уважения к свободе выражения, а в моей новой книге много критики нынешнего российского режима, и они сказали, что не позволят издать и распространять эту книгу в таком виде, а если бы я пытался, это бы могло поставить моих переводчиков и издателей под угрозу.

Потому мне пришлось выбирать: или кое-что изменить и попробовать достичь российской аудитории, или ничего не менять и не издавать книгу вообще.

Я уважаю тех, кто говорит, что лучше в таких ситуациях не издавать вообще, но мне кажется, что это экстремальная и нездоровая позиция, потому что российскому режиму именно это более всего и нужно – чтобы подобные книги не издавали вообще», – выкрутился Ювал Харрари.

Он также подчеркнул, что книга не про Украину, Россию или Крым, а про искусственный интеллект, смену климатов, возможные диктатуры и так далее.

«Очень важно, чтобы россияне принимали участие в этом разговоре, это глобальная беседа. Если вы выключаете людей, которые живут в недемократических обществах, это не будет всемирным разговором. Потому я согласился на некоторые компромиссы», – оправдался профессор. Вопрос о размере гонорара, полученным Харрари от «тоталитарных россиян», никто из присутствующих задать не догадался.