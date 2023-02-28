Израильский экс-премьер унизил Зеленского, Украину и Запад – Тука

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Слова экс-премьера Израиля Нафтали Бенета о якобы гарантиях со стороны Владимира Путина не убивать президента Украины Владимира Зеленского – часть антизападной кампании по дискредитации партнёров Украины.

Об этом в интервью «Главреду» заявил бывший замминистра по делам «оккупированных территорий» Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По словам Бенета, Путин ему лично пообещал не убивать Зеленского, после чего Бенет позвонил украинскому президенту и рассказал об этом. Мол, именно поэтому Зеленский выскочил из бункера и начал снимать селфи. Как по мне, это недопустимо, потому что подобные рассказы принижают роль воюющего государства. Никогда не был и не буду сторонником Зеленского, но в данном контексте я вижу не желание унизить лично Зеленского, а попытку дегероизировать те усилия, которые наш народ возлагает на алтарь победы», – возмутился Тука.

Он также напомнил слова израильтянина о переговорах.

«Бенет рассказал, что шли переговоры между Украиной и Россией, и было нарисовано 17 черновиков мирных соглашений еще весной 2022-го, то есть еще до освобождения Киевщины, Херсонщины, Харьковщины. И только вмешательство «коварного Запада» остановило ход мирных переговоров и способствовало ведению полномасштабной агрессивной войны. В этом я вижу попытку переложить ответственность за те несчастья, которые сейчас происходят на территории нашей страны с плеч России и Путина на плечи партнеров, которые нас поддерживают. Мол, если бы они нас не поддерживали, не было бы и войны. Тогда бы Украина просто капитулировала, была бы российская оккупация, и был бы «мир, дружба, жвачка», согласно логике Бенета», – подчеркнул бывший чиновник.

Он указал, что риторика экс-премьера Израиля пересекается с нарративами вражеской Белоруссии.

«Показателен тот факт, что с аналогичным тезисом через два-три дня выступил пресс-секретарь белорусского МИДа, который так же сказал, что шли мирные переговоры, они были почти успешными, и только грубое вмешательство «коварного Запада» не дало достичь мирного соглашения», – с раздражением добавил Тука.