Израильский эксперт призвал к ударам российской армии по узловым жд-станциям

Анатолий Лапин.  
04.01.2023 17:32
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Россия, Украина


Россия должна начать удары по украинской железнодорожной инфраструктуре, разрушая узловые станции. Таким образом можно остановить поставки военной техники, переданной Украине Западом.

Об этом в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману заявил бывший глава спецслужбы «Натив», военный эксперт Яков Кедми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия должна начать удары по украинской железнодорожной инфраструктуре, разрушая узловые станции. Таким образом можно...

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«У железной дороги есть узловые станции, через них проходят все железнодорожные пути. Уничтожить эти узлы, которые есть, – это значит парализовать все железнодорожное движение, и для этого не нужно, как пытаются некоторые оправдать: «А как можно уничтожить поезд, если между пассажирскими вагонами находятся вагоны с оружием?». Да не уничтожайте поезда – уничтожьте узловые станции, уничтожьте подстанции, которые питают током эти узловые станции.

И таких несколько всего, в Днепропетровске, например. Уничтожить эти узловые станции и все. И поезда через них не пройдут. А поставлять по автомобильным дорогам то, что перевозят по железным дорогам, – это намного сложнее. Но решение это принимает не Генштаб, не командующий операцией, а принимают в Кремле. Но они не дают на это разрешение», – заявил Кедми.

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