Израильский эксперт призвал к ударам российской армии по узловым жд-станциям

Россия должна начать удары по украинской железнодорожной инфраструктуре, разрушая узловые станции. Таким образом можно остановить поставки военной техники, переданной Украине Западом.

Об этом в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману заявил бывший глава спецслужбы «Натив», военный эксперт Яков Кедми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У железной дороги есть узловые станции, через них проходят все железнодорожные пути. Уничтожить эти узлы, которые есть, – это значит парализовать все железнодорожное движение, и для этого не нужно, как пытаются некоторые оправдать: «А как можно уничтожить поезд, если между пассажирскими вагонами находятся вагоны с оружием?». Да не уничтожайте поезда – уничтожьте узловые станции, уничтожьте подстанции, которые питают током эти узловые станции.

И таких несколько всего, в Днепропетровске, например. Уничтожить эти узловые станции и все. И поезда через них не пройдут. А поставлять по автомобильным дорогам то, что перевозят по железным дорогам, – это намного сложнее. Но решение это принимает не Генштаб, не командующий операцией, а принимают в Кремле. Но они не дают на это разрешение», – заявил Кедми.