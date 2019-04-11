Израильский эксперт: У России осталось несколько зубов – можно еще раз наступить на грабли

11.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Признание Россией выборов президента Украины будет повторением дипломатического провала 2014 года.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил экс-глава израильского агентства «Натив» Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Перед Россией проблема – или реагировать на выборы по тому, как они прошли, или по их результатам. Второе называется «политической дальновидностью». Но, во-первых, она у России не абсолютная по отношению к Украине, результаты налицо, а, во-вторых, это тогда – политика двойных стандартов», – считает Кедми.

«Ну, если Россия второй раз хочет наступить на те же грабли, пожалуйста, осталось несколько зубов», – добавил Кедми.

По его мнению, не стоит рассчитывать на потерю управляемости Украиной со стороны Киева в результате конфликта вокруг президентских выборов. «Система власти, которая была, сейчас будет меняться, она не рухнет», – считает Кедми.