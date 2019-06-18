18.06.2019, Киев, Игорь Петров
 
economics, Общество, Политика, Россия, Украина
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Израильский эксперт: Украина Зеленского пострашнее Украины Порошенко

Президент Владимир Зеленский не выполняет своих предвыборных обещаний, а его риторика фактически ничем не отличается от риторики Порошенко.

Об этом в эфире телеканала ITON.TV заявил экс-глава спецслужбы «Натив» Яков Кедми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ничего общего между предвыборной кампанией и тем, что делают после выборов. Предвыборные программы рассчитаны обычно на специалистов по политическим наукам, то есть, вернее, – паразитов которые на этом зарабатывают.

Им платят деньги, потому что ничего серьезного в этом нет, и на лохов которые почему-то продолжают верить этим предвыборным кампаниям.

Если посмотреть, чего он говорил перед выборами и то, что он говорит сегодня, то сегодня это ничем не отличается (кроме акцента на украинском языке) от того, что говорил Порошенко. Так зачем люди голосовали? Зеленский получил 72-74 процента», – напомнил Кедми.

По его словам, новый президент уже продемонстрировал, что не в состоянии управлять Украиной.

«Он управлять страной не может. Проблема не в том, как зовут президента, а в том, кто и как может управлять сегодняшней Украиной.

Он ни одного чиновника не может сдвинуть с места без решения Рады. Можно сказать, что ситуация сегодня на Украине стала даже еще страшнее, чем было при Порошенко», – считает Яков Кедми.

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