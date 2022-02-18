Израильский эксперт: «В Сребренице этнические чистки начали мусульмане»

Председатель Независимой международной комиссии по изучению страданий всех народов в районе Сребреницы в 1992-1995 годах, Гидеон Грейф объяснил почему «геноцид в Сребренице» – это политтехнологический миф.

Об этом магистр еврейской истории Тель-Авивского университете, доктор Венского университета рассказал в ходе выступления в рамках проходившей в Санкт Петербурге III Международной конференции «Итоги работы независимых международных комиссий: сербские жертвы в гражданской войне в Сараево (1991–1995 гг.) и жертвы всех народов в районе Сребреницы (1991–1995 гг.)».

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», Грейф отметил, что возглавлявшаяся им международная комиссия по Сребренице начала работу в марте 2019 года, в ее состав входили эксперты из Японии, США, Италии, Сербии, Австрии, Италии, Германии, Нигерии и Австралии, она не испытывала никакого давления со стороны Республики Сербской, не получая никаких инструкций или директив.

«Комиссия приняла во внимание, что ее заключения многим не понравятся. Но это не сдерживало нас, для нас важна была чистая истина, – отметил Грейф. – Мы решили исследовать каждый документ, каждую фотографию, всю статистику. Для нас была важна вся информация, мы не жалели сил, не жалели времени. Я думаю, со временем это документ будут изучать во всех университетах мира. Комиссия не старалась создать новую реальность или дать новое определение событиям, которые произошли летом 1995 года в Сребренице. Это невозможно, потому что история – это цепочка событий в действии. Там нельзя изменить ни одну деталь».

Эксперт говорит, что этнический конфликт в Сребренице и Среднем Подринье постепенно нарастал с 80-х и к середине 90-х ситуация предельно обострилась.

«Первая мусульманская паравоенная организация была создана в Сребренице в начале 1991 года. Это был филиал «Патриотической лиги», очень крупной мусульманской группировки, идеология которой была основана на постулатах «Братьев-мусульман». В результате в Сребренице и близлежащих районах начались столкновения, а апреле – начале мая 1992 года. И затем они усугубились. В январе 1993 года мусульманские силы провели очень важную наступательную операцию, что позволило им консолидировать территорию мусульманского анклава в Сребренице. И это был, по сути, самый чистый мусульманский анклав. Он занимал 900 квадратных километров и включал в себя пять муниципалитетов. К этому времени мусульманские подразделения провели этнические чистки всего региона Среднего Подринья и Сребреницы. И около двух тысяч гражданских и военных сербов были убиты или пропали без вести. К концу войны этого количество возросло до 2 тысяч 650. Также боле 200 сербских поселений были уничтожены. Мусульманами совершались многочисленные преступления в этом регионе, регулярно и часто», – заявил Грейф.

По его словам, после заключения в апреле 1993 года договора о превращении Сребреницы в демилитаризованную зону, бошняцкие боевики не только не сдали оружие, но еще и с 1993 по 19995 годы, мусульманская 28 дивизия Армии БиГ убила около 265 сербских гражданских и военных лиц. В итоге, 28 дивизия начала «очень агрессивное наступление», которая называлась «Кривая 95», Сребреницу оно не затрагивало, но в ответ военные Республики Сербской решили взять этот анклав.

«28 бригада приняла решения поначалу оборонять город, а после в Поточарах военные получили приказ прорываться к Тузле через территорию, которая контролировалась Войском Республикой Сербской. В этой колонне было 12 тысяч человек. Как двигалась эта колонна, было задокументированао. До сих пор живы участники тех событий, от 4 до 5 тысяч людей были убиты в ходе этого прорыва, кто покончил жизнь самоубийством. Если говорить о взятых в плен, то мы считаем, что минимальное количество – 500 человек, и до 3 тысяч максимальное

. И они были расстреляны [сербами]. Это полностью повторяет результаты, к которым пришли криминалисты, изучавшие массовые захоронения в общих могилах. И даже если предположить, что в этих общих могилах есть люди, которых захоронили ранее, думаю, максимально 3 тысячи 700 людей были расстреляны», – сказал Грейф.

По мнению главы независимой комиссии, массовый расстрел бошнякских военнопленных нельзя квалифицировать как геноцид.

«Что же касается геноцида, тот тут важно вооружиться критическим подходом на события 1995 года, а не тем узким взглядом, который используется международным сообществом. Потому что в нем абсолютно не рассматриваются деяния 28 дивизии Армии БиГ. Согласно определению ООН геноцид – это убийство по религиозному или национальному признаку, всех, без исключения. Да, в Сребренице убивали людей мусульманского вероисповедания, но это не было геноцидом. Комиссия решила, что не было геноцида, но было массовое убийство, военнопленных. События в Сребренице не могут быть представлены, как геноцид, потому что то произошло там не было направлено на полное уничтожения определенной категории населения. Во всей войнах в мире армии совершают подобные преступления. Вот холокост, совершенный против еврейского населения, является геноцидом, потому что немцы уничтожали евреев полностью, вне зависимости от возраста и пола», – резюмировал эксперт.