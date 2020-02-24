Израильский эксперт: Зеленский – символ полной деградации украинской элиты

24.02.2020, Киев, Максим Карпенко

За годы независимости Украины население страны не смогло продемонстрировать своей способности избирать адекватных руководителей государства.

Об этом в эфире интернет-канала ITON-TV заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам разведчика, нынешний президент Владимир Зеленский не является исключением – он так и не смог взять под контроль управление государством.

«Украина доказала за все годы независимости, что она не в состоянии выкристализировать дееспособное политическое руководство и руководителя, который может как-то управлять этой страной и управлять этой политикой.

Причем, все время идет по наклонной линии. От первого и до последнего. Предпоследнего, который по степени воровства, стяжательства и его адекватности побил все рекорды.

Теперь его сменил Зеленский. Сменил, потому-что того народ выбросил… Все это говорит о деградации политической элиты Украины.

Вы выбрали человека не из политики, популярного, но он не в состоянии править страной. Он страной не управляет. Если брать политическую палитру Украины, там все неудачники, кто еще остался.

Все они в той или иной мере сотрудничали с тем или иным правителем, у всех рыльце в пушку, на каждого из них можно заводить уголовные дела по нескольким статьям. Коррупция – это у всех. Никто не доказал способность управлять», – резюмировал Кедми.