Израильский эксперт: Зеленский – символ полной деградации украинской элиты
За годы независимости Украины население страны не смогло продемонстрировать своей способности избирать адекватных руководителей государства.
Об этом в эфире интернет-канала ITON-TV заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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По словам разведчика, нынешний президент Владимир Зеленский не является исключением – он так и не смог взять под контроль управление государством.
«Украина доказала за все годы независимости, что она не в состоянии выкристализировать дееспособное политическое руководство и руководителя, который может как-то управлять этой страной и управлять этой политикой.
Причем, все время идет по наклонной линии. От первого и до последнего. Предпоследнего, который по степени воровства, стяжательства и его адекватности побил все рекорды.
Теперь его сменил Зеленский. Сменил, потому-что того народ выбросил… Все это говорит о деградации политической элиты Украины.
Вы выбрали человека не из политики, популярного, но он не в состоянии править страной. Он страной не управляет. Если брать политическую палитру Украины, там все неудачники, кто еще остался.
Все они в той или иной мере сотрудничали с тем или иным правителем, у всех рыльце в пушку, на каждого из них можно заводить уголовные дела по нескольким статьям. Коррупция – это у всех. Никто не доказал способность управлять», – резюмировал Кедми.
Спасибо!
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