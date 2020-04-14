Израильский инструктор: Для мира в Донбассе нужно сдаться России

14.04.2020, Киев, Ольга Козаченко

Украина ни в коем случае не должна соглашаться на проведение выборов в ЛДНР, как это предусматривают подписанные в Минске договоренности.

Об этом в интервью киевскому интернет-изданию «Апостроф» заявил израильский инструктор Нацгвардии Украины Цви Ариэли, получивший украинское гражданство.

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Отвечая на вопрос, при каких условиях возможен быстрый мир с РФ, он сказал: «Сдаться».

По его словам, это подразумевает «выполнить все договоренности, которые взяли на себя обе стороны».

«Я не буду говорить, что они правильные или неправильные, но там есть такое: провести выборы. Но это конец, этого нельзя делать. Мы не можем вернуть себе области на их условиях, мы не можем, условного, Моторолу или кого-то еще, принять как полноправного члена украинского государства. И неважно – маргиналы, не маргиналы, националисты, демократы – никакой патриот этого не поймет. Этого нельзя делать ни в коем случае», – считает собеседник издания.

Он надеется, что у президента Украины Владимира Зеленского нет такого рода планов.

«Есть другие варианты, есть катастрофы, экономические ухудшения, которые могут вынудить Россию отказаться от излишнего груза. Но, сейчас это выглядит так: они могут нам позволить прекратить эту войну, но мы не можем перестать быть украинским независимым государством, мы не должны этого делать», – считает Ариэли.

Он полагает, что если Украина согласиться на проведение выборов, то останется «частью, придатком РФ», а «300 лет рабства продолжатся».