Израильский инструктор: ВСУ оказались не готовы к наступлению

02.06.2022  10:47 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Украинская армия не готова к наступлению, а способна лишь к маневренной обороне.

Об этом в эфире интернет-канала Iton заявил израильский военный эксперт Григорий Тамар, инструктировавший ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская армия не готова к наступлению, а способна лишь к маневренной обороне. Об этом...

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По мнению Тамара, это связано с тем, что украинские военные не учились проводить наступательные действия.

«Широкомасштабных контрнаступательных действий, широкомасштабного, подчеркну, характера, украинские военные не предпринимали. И сейчас, впервые за время военных действий, предпринимаются попытки более-менее организованных контрнаступательных действий. И что мы видим? Что это получается у украинских военных намного хуже, чем оборона.

При этом оборону они вели очень грамотно, и зачастую это были сложные виды обороны, например, подвижная оборона. Это не когда солдат сидит в окопе и стреляет в неприятеля, а когда подразделение передвигается все время, меняет дислокацию, наносит все время контратакующие действия и так далее. Достаточно сложный тактический вид боевых действий.

И, видимо, к этому украинская армия готовилась, а к наступлению, как таковому, наверное, меньше. Конечно, сказываются еще и характерные особенности материально-технического оснащения – нехватка бронетанковых подразделений, нехватка огневой мощи, которая ощущается у украинской армии», – заявил Тамар.

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