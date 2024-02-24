«Израильский маневр» или «огонь по своим»? Как ВКС потеряли очередной А-50

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Вчера российская армия понесла очень тяжелую потерю – в Краснодарском крае потерпел крушение самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Украинская сторона сразу же объявила о своей причастности, но большинство экспертов склонны считать, что имел место «огонь по своим» со стороны российской ПВО.

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Это уже второй такого типа самолет, потерянный Россией в этом году. «ПолитНавигатор» собрал мнения военных аналитиков и экспертов по этой теме.

«Тут выше давал посты коллег про сбитый А-50… Нет слов, конечно… Но когда первую версию «френдли фаер» сменяет вторая, типа, лучше – это, мол, вражеская ДРГ, зашедшая на территорию России, это сделала ракетами из ПЗРК, то, честно говоря, большие сомнения, что вторая версия лучше… Как-то кажется, что наоборот… Это что, получается, они могут зайти на 300 км вглубь России и, например, около Москвы сбить любой самолёт??? И тогда мы возвращаемся к версии один. И тогда… А потом кто-то удивляется, что народ требует Сталина. Не надо удивляться», – пишет аналитик Юрий Баранчик.

На «дружественный огонь» указывает и волонтер Владимир Романов.

«Снова А-50, снова тот же район. Противник снова ни при чем. Пуски были из района Мариуполя»,

В свою очередь военный обозреватель Юрий Подоляка считает, что ВСУ применили «израильский маневр».

«Итак, вчера около 20.00 над Кубанью был сбит российский самолет ДРЛО А-50У. Буквально сразу украинская сторона (через свои источники) заявила, что это «дело рук» их системы ПВО, которая якобы ракетой ЗРК С-200 смогла достать наш самолет. Официальные российские власти до сих пор молчат. Я же, по своим каналам выяснив ситуацию, сделал вывод, что сбили самолет «дружественным огнем», – отмечает Подоляка.

Далее он обрисовал, как, по его мнению, был потерян самолет.

«Украинское командование разработало операцию-провокацию с использованием переделанной из ЗРК С-200 в управляемую ракеты «земля-земля». Рассчитав траекторию полета А-50У (а он ходит обычно по одной и той же восьмерке на протяжении нескольких часов), они выпустили ракету приманку в сторону самолета. Далее, постарались ее подвести как можно ближе к борту, изображая атаку зенитной ракетой. Именно поэтому А-50У выпускал тепловые ловушки, которые видны на видео. Наши ПВОшники, пытаясь перехватить цель и спасти А-50У, одной ракетой зацепили и собственный борт, который и разбился при падении. По сути, противник повторил схему провокации, которую когда-то применили израильские ВВС в отношении нашего самолета управления Ил-20 в сентябре 2018 года, на который они своим маневром навели ракету сирийского ЗРК С-200. Таким образом, обе версии (и украинская, и та, которая была вчера высказана околовоенными блогерами в целом верны). И с этим надо что-то срочно делать, чтобы предотвратить еще одно повторение трагедии. Первое, что просится на ум, траектория полетов А-50У должна быть непредсказуема для противника. Возможно, что-то можно придумать еще (но для других идей у меня недостаточно информации), – резюмирует Подоляка.

Не сдерживает резких слов в адрес российской ПВО Алексей Васильев, автор тг-канала «Русский инженер»

«Хохлы как могли, старались испортить нам праздник, но у них ничего не получилось. Поэтому мы решили испортить его самостоятельно, с**ка. Чем думают расчеты, зная о планируемых маршрутах, имея системы опознавания свой-чужой, наблюдая параметры цели, которые ну никакой совой на глобус не натягиваются как крылатая ракета хохлов – я не знаю. Причём это уже, вероятно, второй подряд сбитый А-50У. При том, что их было гораздо меньше десяти изначально, а старые А-50, после консервации, маловероятно что будут с комплектным БРЭО. И поэтому не смогут как-то сильно помочь», – подчеркивает эксперт.

Он уверен, что речь идет о разгильдяйстве со стороны расчетов ПВО.

«Теперь с ещё большей остротой встал вопрос быстрого создания эрзаца самолёта ДРЛО, на имеющихся решениях, о чём я уже ранее писал. Потому что кроме территории укры, ДРЛО необходимо ещё в других частях страны, а в случае ещё одной потери… промолчу. И да. Стоит помнить, что пиар, когда дело дошло до драки, уже не работает. Ни салюты, ни портреты не дадут победу. Ее выцарапывают до последнего момента, прикладывая все возможные и невозможные усилия», – добавил Васильев.

На проблему дефицита этого типа самолетов обращает внимание и военкор Роман Сапоньков:

«Помимо цены в 31 млрд. надо помнить, что у нас осталось всего 2 А-50. Т.е. с начала года свои же ПВО сбили половину всего парка самолетов ДЛРО. И с производством новых некоторые проблемы».

Политолог Игорь Скурлатов требует наказания для виновных в потере самолета, «невзирая на чины».

«Понятно, что на войне всегда есть потери. Но второй за месяц дорогостоящий летательный аппарат-разведчик, сбитый «дружественным огнем» в купе с потерей кораблей ЧФ – это многовато. Не салюты надо пулять, а крепить надежность наших вооруженных сил. И, конечно, стратегически наступать, освобождая Одессу с Киевом, чтоб не было подобных инцидентов, как справедливо призвал намедни Д. Медведев», – пишет Скурлатов в своем паблике.

Военкор Герман Куликовский (тг-канал «Старше Эды») сомневается, что А-50 можно сбить по ошибке.

«Если это работа нашего ПВО, то накажут кого-то, сделают какие-то выводы или будет рассказ про Пэтриот и американских наемников-наводчиков? Напомню, что скоро у хохла на боевое дежурство заступят Ф-16, как раз под них, крайне удачно для противника, зачищается небо от российских самолетов ДРЛО», – убежден Куликовский.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин делает несколько предварительных выводов.

«1. Причины произошедшего еще устанавливается. На данный момент, помимо ошибки ПВО с дружественным огнем, есть еще ряд версий того, что произошло. 2. Экипаж погиб. Мир праху. Это были высококлассные профессионалы, которых будет не хватать. 3. Потерь среди других самолетов не было – и Ил-22, и все истребители, находившиеся в воздухе, вернулись на базу. 4. Сама потеря А-50 ощутима – таких самолетов не очень много в силу сложности и высокой технологичности производства. Такие машины надо беречь. 5. После каждой такой потери принято говорить что-то в духе «Надеюсь, выводы из данной ситуации будут сделаны». Потому что если не делать выводов, ситуация будет повторяться, ведя к утрате ценных специалистов и дорогостоящей матчасти безотносительно того, от действий противника (а это в первую очередь США и НАТО) или же собственных ошибок. 6. Разумеется, враг будет стремиться по максимуму использовать ситуацию в своих целях, дабы как-то прикрыться от Авдеевской катастрофы и нарастающих проблем на фронте (для этого в ближайшие дни и будут предприниматься попытки терактов и обстрелов приграничных регионов и Крыма)», – пишет Рожин.