Израильский нацист в Киеве требует начать разработку ракет «для ударов по Москве»

Украинскому руководству необходимо выделить половину всех бюджетов страны на разработку ракет, способных наносить удары по Москве.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил военный обозреватель, бывший офицер армии Израиля Игаль Левин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украине нужно получить возможность бить по Москве. Не дронами, а серьёзно бить по Москве. По НИИ, которые там есть. Там всё сконцентрировано. Россия гиперконцентрированное государство, все дороги ведут в Москву.

Украина должна получить возможность бить туда ракетами. Москвичи и Кремль должны прекрасно понимать, что они просыпаются утром, и могут просто ракеты лететь по объектам в Москве», – сказал Левин.