Израильский нацист в Киеве требует начать разработку ракет «для ударов по Москве»
Украинскому руководству необходимо выделить половину всех бюджетов страны на разработку ракет, способных наносить удары по Москве.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил военный обозреватель, бывший офицер армии Израиля Игаль Левин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Украине нужно получить возможность бить по Москве. Не дронами, а серьёзно бить по Москве. По НИИ, которые там есть. Там всё сконцентрировано. Россия гиперконцентрированное государство, все дороги ведут в Москву.
Украина должна получить возможность бить туда ракетами. Москвичи и Кремль должны прекрасно понимать, что они просыпаются утром, и могут просто ракеты лететь по объектам в Москве», – сказал Левин.
«Если бы я был в украинском руководстве, я бы половину бюджета, всех бюджетов, отстегнул бы в украинские все эти конторы, НИИ. Синергию сделать всех разработок, чтобы разрабатывать ракетные технологии, способные бить по Москве. Украине крайне важно добиться такой возможности», – резюмировал он.
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