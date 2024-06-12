Израильский нацист в Киеве требует начать разработку ракет «для ударов по Москве»

Вадим Москаленко.  
12.06.2024 19:20
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Израиль, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Терроризм, Украина


Украинскому руководству необходимо выделить половину всех бюджетов страны на разработку ракет, способных наносить удары по Москве.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил военный обозреватель, бывший офицер армии Израиля Игаль Левин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинскому руководству необходимо выделить половину всех бюджетов страны на разработку ракет, способных наносить удары...

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«Украине нужно получить возможность бить по Москве. Не дронами, а серьёзно бить по Москве. По НИИ, которые там есть. Там всё сконцентрировано. Россия гиперконцентрированное государство, все дороги ведут в Москву.

Украина должна получить возможность бить туда ракетами. Москвичи и Кремль должны прекрасно понимать, что они просыпаются утром, и могут просто ракеты лететь по объектам в Москве», – сказал Левин.

«Если бы я был в украинском руководстве, я бы половину бюджета, всех бюджетов, отстегнул бы в украинские все эти конторы, НИИ. Синергию сделать всех разработок, чтобы разрабатывать ракетные технологии, способные бить по Москве. Украине крайне важно добиться такой возможности», – резюмировал он.

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