Израильский офицер натравливает Украину на Приднестровье

Вадим Москаленко.  
03.01.2024 18:40
  (Мск) , Киев
Просмотров: 938
 
Дзен, Приднестровье, Русофобия, Украина


Слабо укреплённая граница с Приднестровьем опасна для Украины тем, что украинские пограничники могут проспать вторжение, как это получилось у израильтян 7 октября.

Об этом в эфире киевского «рупора «соросят» – «Радио НВ» заявил израильский офицер, выступающий на Украине как военный эксперт, Игаль Левин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Слабо укреплённая граница с Приднестровьем опасна для Украины тем, что украинские пограничники могут проспать...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


Эксперта попросили поделиться каким-нибудь «релевантным опытом Израиля» за период горячей фазы конфликта на Ближнем Востоке, который могла бы использовать Украина.

«Если говорить про ваш регион – Приднестровье. Там, где сидят все эти боевики плюс два русских батальона. Представьте себе, что их там несколько десятков тысяч, их постоянно кто-то там вышкаливает, тренирует, допустим, Россия, они там постоянно накачиваются. И в какой-то момент они прорывают границу, а у вас на границе только пограничники. И они не просто идут, они захватывают там каждое село, вырезают, убивают и так далее», – стращал еврейский гость, не объясняя, зачем защитникам многонационального Приднестровья «вырезать» своих соседей.

«Наверное, потом зададут вопрос: если в Приднестровье были десятки тысяч людей, которых там накачивали и тренировали, почему только пограничники были на границе? А если не пограничники, допустим, три бригады, но при этом они были полупустые. Или, допустим, у вас там был какой-нибудь корпус объединённый, или украинские морпехи, но внезапно оказалось, что они не там. Наверное у общественности будут вопросы, как такая ситуация получилась?

Вот таких вопросов много в израильском обществе. Я очень надеюсь, что комиссия из компетентных людей даст ответы на эти вопросы. Но я рекомендую вам, украинцам, следить», – посоветовал Левин.

Семья Левина эмигрировала из Одессы, когда ему было 10 лет. В Израиле он дослужился до старшего лейтенанта, участвовал в боевых действия в Секторе Газа и Ливане. В 2019 году вернулся на Украину, где выступает как военный аналитик и ведет антироссийский блог.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть