Слабо укреплённая граница с Приднестровьем опасна для Украины тем, что украинские пограничники могут проспать вторжение, как это получилось у израильтян 7 октября.

Об этом в эфире киевского «рупора «соросят» – «Радио НВ» заявил израильский офицер, выступающий на Украине как военный эксперт, Игаль Левин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперта попросили поделиться каким-нибудь «релевантным опытом Израиля» за период горячей фазы конфликта на Ближнем Востоке, который могла бы использовать Украина.

«Если говорить про ваш регион – Приднестровье. Там, где сидят все эти боевики плюс два русских батальона. Представьте себе, что их там несколько десятков тысяч, их постоянно кто-то там вышкаливает, тренирует, допустим, Россия, они там постоянно накачиваются. И в какой-то момент они прорывают границу, а у вас на границе только пограничники. И они не просто идут, они захватывают там каждое село, вырезают, убивают и так далее», – стращал еврейский гость, не объясняя, зачем защитникам многонационального Приднестровья «вырезать» своих соседей.

«Наверное, потом зададут вопрос: если в Приднестровье были десятки тысяч людей, которых там накачивали и тренировали, почему только пограничники были на границе? А если не пограничники, допустим, три бригады, но при этом они были полупустые. Или, допустим, у вас там был какой-нибудь корпус объединённый, или украинские морпехи, но внезапно оказалось, что они не там. Наверное у общественности будут вопросы, как такая ситуация получилась? Вот таких вопросов много в израильском обществе. Я очень надеюсь, что комиссия из компетентных людей даст ответы на эти вопросы. Но я рекомендую вам, украинцам, следить», – посоветовал Левин.

Семья Левина эмигрировала из Одессы, когда ему было 10 лет. В Израиле он дослужился до старшего лейтенанта, участвовал в боевых действия в Секторе Газа и Ливане. В 2019 году вернулся на Украину, где выступает как военный аналитик и ведет антироссийский блог.