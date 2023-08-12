Израильский офицер обвинил Украину в подлости

Анатолий Лапин.  
12.08.2023 14:07
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Израиль, НАТО, Украина


Требование Украины исключить Израиль из группы формата «Рамштайн», где котором решаются вопросы по предоставлению ей оружия, – это глупость или подлость.

Об этом в эфире телеканала Iton Tv заявил офицер израильской армии в отставке, военный эксперт Григорий Тамар, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Требование Украины исключить Израиль из группы формата «Рамштайн», где котором решаются вопросы по предоставлению...

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По мнению Тамара, если это случится, Украина может не получить разрешение на использование оружия, в котором есть израильские комплектующие.

«Касательно поведения Украины в отношении израильской делегации в рамках форума «Рамштайн» – это либо глупость, либо подлость. Потому что, во-первых, по международным правилам Израиль не может быть исключен из форума просто потому, что значительная часть вооружения, которое поставляется сейчас в Украину, содержит израильские комплектующие, и Израиль должен, по международным конвенциям, давать добро на предоставление этих видов вооружения. Это, во-первых.

Во-вторых, упрекнуть Израиль, заподозрить, объявить, что Израиль может заниматься шпионажем в пользу России – это гнустность, либо безграмотность», – заявил Тамар.

Напомним, ранее в украинской прессе появилась информация о том, что Киев просит исключить Израиль из формата «Рамштайн» из-за «пророссийской позиции» официального Иерусалима.

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