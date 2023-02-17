Израильский офицер: США готовят прорыв ВСУ к Крыму, чтобы склонить Кремль к невыгодным для России переговорам

Владимир Гладков.  
17.02.2023 16:29
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, США, Сюжет дня, Украина


Страны западного блока накачивают Украину вооружением для того, чтобы отправить ВСУ в большое наступление и принудить Москву к переговорам на выгодных для США условиях.

Об этом в эфире телеканала «Iton TV» заявил офицер израильской армии Григорий Тамар, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны западного блока накачивают Украину вооружением для того, чтобы отправить ВСУ в большое наступление...

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«В действительности танки уже поступают на Украину, бронетанковая группировка готовится. Степень её готовности мне неизвестна. Но то, что эта подготовка идёт, видно по косвенным причинам, в том числе тем, что сейчас готовятся восемь наступательных бригад резервов украинской армии.

Если мы посмотрим на заявления определённых политиков Запада, то можно сделать предположение, что американцы составили у себя в голове такой план – дать Украине возможность провести ещё одно контрнаступательное действие, дождаться результатов. А потом склонить стороны к столу переговоров на основе тех реалий, которые сформируются на карте после этого украинского наступления», – сказал Тамар.

По его мнению, одно из самых вероятных направлений украинского наступления – «слабозащищённый» Крым.

«Крым настолько уязвим стратегически, что он как виноградная гроздь, которая с дерева свесилась – только возьми, и укуси. Крым, мне кажется, является главным призом этой кампании для Украины. Думаю, они будут стремиться этот приз получить.

Не знаю, насколько будут успешными их действия на донецком и луганском направлении. Однако крымское направление мне представляется стратегической перспективой», – добавил эксперт.

Израильский офицер считает, что таким образом Вашингтон намеревается принудить Москву к переговорам на выгодных для Киева условиях.

«И чтобы это стало возможно в принципе, американцы и хотят сейчас позволить Украине провести успешное контрнаступление, чтобы у украинского народа и армии было ощущение громкой победы. Возможно, американцы исходят из предпосылки, что на фоне громкой победы украинцы будут более склонны к каким-то компромиссам.

А что касается России, то здесь будет идти речь о жёстком давлении, ультимативном принуждении. И тут тоже вопрос, насколько Россия пойдёт на это», – подытожил он.

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