Израильский офицер: Украина готовит новое наступление, припрятав «Леопарды»

Сражающиеся на передовой подразделения ВСУ не получают пополнения в живой силе, а переданная Западом техника вообще пропала в неизвестном направлении.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил израильский офицер в отставке Игаль Левин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ваши подразделения, которые воюют на фронте, они не пополняются. Я не нахожусь в Генштабе Украины, чтобы знать точные причины. Есть версии, которые озвучиваются. Одна из них – это то, что новая мобилизация продолжается. Люди идут в новые бригады созданные.

Как и техника. Мы часть техники не видим на поле боя украинской. Первые «Леопарды», например. А их немало передали», – сказал Левин.