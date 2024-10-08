Израильский офицер: Украина готовит новое наступление, припрятав «Леопарды»

Вадим Москаленко.  
08.10.2024 08:18
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Сюжет дня, Украина


Сражающиеся на передовой подразделения ВСУ не получают пополнения в живой силе, а переданная Западом техника вообще пропала в неизвестном направлении.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил израильский офицер в отставке Игаль Левин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Сражающиеся на передовой подразделения ВСУ не получают пополнения в живой силе, а переданная Западом...

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«Ваши подразделения, которые воюют на фронте, они не пополняются. Я не нахожусь в Генштабе Украины, чтобы знать точные причины. Есть версии, которые озвучиваются. Одна из них – это то, что новая мобилизация продолжается. Люди идут в новые бригады созданные.

Как и техника. Мы часть техники не видим на поле боя украинской. Первые «Леопарды», например. А их немало передали», – сказал Левин.

Он считает, что таким образом Украина накапливает силы для нового «контрнаступления».

«Такое впечатление производит, со стороны смотришь, что Генштаб накапливает силы, ожидая, когда на каком-то моменте Россия начнет пробуксовывать», – сказал Левин.

Семья Левина эмигрировала из Одессы, когда ему было 10 лет. В Израиле он дослужился до старшего лейтенанта, участвовал в боевых действия в Секторе Газа и Ливане. В 2019 году вернулся на Украину, где выступает как военный аналитик и ведет антироссийский блог.

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