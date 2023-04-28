Израильский офицер в ярости: «Вагнеровцы» в Бахмуте бьют из ПТРК, как бешеные»

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Освобождающие Артёмовск подразделения ЧВК «Вагнер» не испытывают недостатка в противотанковых ракетных комплексах, которыми уничтожают технику и живую силу противника в любом её проявлении.

Об этом в эфире интерент-канала Ukrkife заявил израильский офицер, военный эксперт Игаль Левин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Всплыл Иран, а завтра ещё, может быть, всплывёт ещё Северная Корея какая-нибудь. Оказывается, что там они провезли не только «вагнеровцам» ракеты, как Кирби об этом говорил, но и там ракеты, подразумевалось наверняка и РСЗО, и противотанковые какие-нибудь. Кстати, я вполне допускаю, что противотанковые, потому что, если с артиллерией у них есть определённые проблемы и со снарядами к ней, они даже танки используют как артиллерию, то с ПТРК у них вообще проблем нет», – сказал израильтянин.

«Противотанковые комплексы у «вагнеровцев» на Бахмутском направлении, там они как бешеные. В день у вас может 10-20-30 ракет противотанковых. Они их используют не против танков, а по технике, по живой силе, по украинцам. Это действительно большая проблема. И то, что их так много, ПТРК, я допускаю как раз те ракеты, про которые Кирби говорил из Северной Кореи, это как раз они и были, ПТРК», – говорит Левин.