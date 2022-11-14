Израильский полковник: ВСУ пока не в силах выйти на старую границу с Россией

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Новости Украины

Нынешние успехи Украины на фронте еще не означают, что ей удалось переломить ход конфликта в свою пользу и добиться победы над Россией.

Об этом в эфире интернет-канала Iton TV заявил полковник израильской разведки в отставке, бывший глава агентства «Натив», а также экс-посол Израиля на Украине и в России Цви Маген, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Магена, у ВСУ нет серьезного преимущества над ВС РФ.

«Ввиду того, что положение на фронте не в пользу России, если условно называть так, это является основной причиной готовности Путина к переговорам. Но с другой стороны, это еще не означает, что у Украины есть какие-то очень серьезные преимущества. Да, Украина сумела сдержать натиск российских вооруженных сил, держит фронт, проводит те или иные наступательные действия, частично успешно», – сказал израильтянин.

« Но из этого еще не следует, что она в состоянии в обозримом будущем выдавить российскую армию с территории Украины – слишком рано об этом фантазировать. Она может нанести определенный ущерб, она может захватить те или иные территории, она создает определенные трудности России удержать эти территории, но не более этого пока. Начать массированное наступление, становиться где-то на старой границе с Россией, это еще не в силах Украины», – заявил Маген.