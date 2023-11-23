Израильский посол: У нас с Украиной много вопросов к ООН

Анатолий Лапин.  
23.11.2023 12:21
  (Мск) , Киев
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Ближний Восток, Дзен, Израиль, ООН, Украина


ООН в ходе нынешнего конфликта между Израилем и палестинцами доказала свою бесполезность.

Об этом в эфире интернет-канала «Новости Livе» заявил посол Израиля на Украине Михаил Бродский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

ООН в ходе нынешнего конфликта между Израилем и палестинцами доказала свою бесполезность. Об этом...

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По мнению Бродского, ООН виновата в том, что не заняла однозначно позицию Израиля и не осудила действия ХАМАС.

«У нас есть очень много вопросов к Организации Объединенных Наций. Я думаю, что и у Украины есть много вопросов к Организации Объединенных Наций. К сожалению, эта организация доказала свою бесполезность в решении нашего конфликта, доказала свою беспомощность и неспособность осудить террор, это мы видели после 7 октября. К сожалению, не было однозначного осуждения террора, убийства детей, женщин, пожилых людей.

Наоборот, сейчас в Организации Объединенных Наций есть много резолюций, которые пытаются осудить Израиль, несмотря на то, что Израиль действует в рамках самообороны. К сожалению, мы не можем полагаться на Организацию Объединенных Наций. Вы правильно сказали, что их помощь была использована в том числе ХАМАСом для того, чтобы готовить нападение на Израиль», – заявил Бродский.

Напомним, что Израиль не выполнил резолюцию ООН, предусматривающую раздел территории между двумя государствами и вывод израильских войск с палестинской территории. Кроме того, согласно документам ООН, Израиль считается оккупантом.

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