Израильский посол: «Украину поддерживаем, но оружия не дадим»

Анатолий Лапин.  
13.02.2023 11:37
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Израиль, Россия, Украина


У Израиля нет оружия, которое он мог бы передать Украине для вооруженного противостояния с Россией.

Об этом в эфире ТСН заявил посол Израиля на Украине Михаил Бродский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

У Израиля нет оружия, которое он мог бы передать Украине для вооруженного противостояния с...

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По словам дипломата, Израиль находится в постоянной военной угрозе и должен заботиться о собственной безопасности, поэтому передать Украине какое-либо вооружение он не может.

«Принципиально позиция Израиля в отношении войны в Украине не изменится, Израиль продолжит поддерживать Украину. В то же время, продолжит действовать в рамках тех «красных линий», которые у нас существуют. Вы знаете, что Израиль находится в особой ситуации, в особом регионе. Мы не находимся в Европе, мы не члены блока НАТО, поэтому наши проблемы и наши вызовы, с которыми мы сталкиваемся, они принципиально иные», – сказал дипломат.

«Израиль – воюющая страна, совсем недавно в Израиле был очередной кровавый теракт, погибло три человека. К сожалению, теракты происходят часто.

Кроме этого, существует реальная угроза террора, ракетных обстрелов, войны, например, с Ираном. Это угроза не надуманная, к этой угрозе нужно готовиться, поддерживать армию в состоянии боеспособности. Все оружие, которое находится на вооружении, необходимо Израилю. К сожалению, у нас нет лишнего вооружения, которое можно было бы передать», – заявил Бродский.

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