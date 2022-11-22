Израильский разведчик растолковал угрозу Тель-Авива снабдить Украину ракетами

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Заявление израильского главы Совбеза о возможной поставке Украине высокоточных ракет, которое было сделано накануне, еще не говорит о готовности к таким действиям.

Об этом в эфире интернет-канала Iton TV заявил полковник израильской разведки в отставке, бывший глава агентства «Натив», а также экс-посол Израиля на Украине и в России Цви Маген, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Магена, эти слова – лишь послание России, а не желание передавать Украине оружие.

«Это не значит, что Израиль на данном этапе намерен портить отношения с Россией и не менять свою стратегию в отношении поведения Ирана в сирийском или другом районе Ближнего Востока. Все продолжается и продолжится, как оно и есть. Но передается послание, что вы себе позволяете от сих до сих, мы тоже в той или иной мере хотим, у нас тоже есть якобы интерес помочь Украине или, как минимум, предупредить насчет сотрудничества с Ираном», – заявил Маген.

Ранее глава Совета по нацбезопасности Израиля Эяль Хулат заявил, что его страна может начать поставку высокоточных ракет Украине, если Россия будет закупать баллистические ракеты у Ирана.