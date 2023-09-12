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Украинский национализм – это хорошее явление, поскольку он якобы подразумевает борьбу за свободу.

Об этом уроженец Донецка, бывший диссидент-антисоветчик, позднее лидер русскоязычных репатриантов в Израиле Натан Щаранский заявил в ходе в ходе выступления на фейковом киевском форуме «Ялтинская европейская стратегия», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он рассказал о его разговоре с президентом США Джорджем Бушем-старшим в 1991 году, который, по словам Щаранского, просил у него совета перед поездкой в Киев. Буш хотел убедить украинцев не выходить из СССР, полагаясь на Горбачёва и опасаясь, что украинский национализм вырвется из-под контроля.

«Как же такое можно сделать? Зачем, зачем, зачем свободный мир будет переубеждать Украину после 300 лет зависимости, что не надо быть независимыми?», – возмутился Щаранский.

Тем не менее, президент США не послушался его мудрого совета и всё-таки произнёс ту речь, которую украинские националисты окрестили «котлетой по-киевски» и обвинили Буша в трусости.

Щаранский выразил сожаление, что люди всегда воспринимают национализм как что-то плохое: национализм – это война, конфликты и так далее. Точно так же, по его словам, приходится слышать, что Украина не является нацией, что её сотворил Ленин искусственным путём – то, что говорил Путин, и что он говорит до сих пор.

«А украинцы восстали и доказали, что они абсолютно самостоятельная нация. Таким образом, вы реабилитировали само понятие национализм. Может существовать еврейское демократическое государство, и точно так же может существовать украинское национальное демократическое государство, и это очень хорошо. Национализм Украины основывается на борьбе за свою свободу. Поэтому давайте не будем плохо воспринимать слово «национализм», – заключил русофоб.

Бывший советский диссидент из Донецка не уточнил, считает ли он носителями «демократического национализма» боевиков ОУН-УПА, в частности, гауптмана Романа Шухевича, организаторов Волынской резни, или палача из концлагеря Собибор Ивана Демьянюка, чей смертный приговор впоследствии отменил Верховный суд Израиля «за недостаточностью доказательств»?

Считает ли он бойцами за свободу боевиков украинских подразделений, наносящих на своё тело татуировки в виде свастики и использующих символику Третьего Рейха?

И наконец, признаёт ли он право на «демократический национализм» абхазов, южных осетин и палестинцев?